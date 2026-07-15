A Coruña licita de nuevo el contrato de gestión de Nostián tras quedar desierta la primera convocatoria

La Junta de Gobierno Local de A Coruña ha aprobado este miércoles la apertura de un nuevo plazo para la presentación de solicitudes para optar a la gestión de la planta de tratamiento de residuos de Nostián. Esta nueva convocatoria llega después de que el anterior proceso quedase desierto al no haberse presentado ninguna oferta por parte de las empresas interesadas.

El pasado mes de junio, tras quedar desierta la convocatoria, el Concello da Coruña ya confirmaba que volvería a abrir el procedimiento este julio, con el objetivo de garantizar la concurrencia y desbloquear un contrato considerado clave para el servicio de tratamiento de residuos de la ciudad.

La decisión de reactivar la licitación llega acompañada de algunos ajustes en los pliegos administrativos y técnicos, que buscan reforzar la seguridad económica del contrato y mejorar las condiciones para las posibles empresas licitadoras. Una de las principales novedades es que el 60 % del material que se tratará en los biodigestores pasará a ser considerado como rechazo.

En la rueda de prensa celebrada esta mañana en María Pita, la alcaldesa, Inés Rey, explicó que los cambios buscan "garantizar una gestión de la planta marcada por la transparencia" y aseguró que no implicarán una subida de la tasa de la basura que pagan los ciudadanos.

"Buscamos la seguridad jurídica y económica de las empresas que estén interesadas en el proceso y también garantizar una gestión de la planta marcada por la transparencia y la orientación sostenible exigente que debe ser indiscutible en una instalación estratégica que da servicio a A Coruña y a su área de influencia. El contrato combina la remodelación integral de la planta y la explotación de la instalación, de los puntos limpios y del vertedero clausurado", indicó la regidora.

Asimismo, la alcaldesa insistió en que habrá un seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contrato. En el décimo año de concesión, la empresa deberá ejecutar mejoras por valor de 2,5 millones de euros y, en el decimonoveno año, otras actuaciones por un importe de 5 millones de euros. Entre ellas figuran una nueva línea de tratamiento, nuevas naves de compostaje, la ampliación de la biometanización, mejoras en el tratamiento del aire y de los lixiviados, así como actuaciones en los digestores, la nave de biorresiduos y la planta de gas.

La inversión prevista para renovar la planta de Nostián asciende a 130 millones de euros durante los 25 años de duración del contrato. Mientras tanto, la planta, pieza central del sistema de tratamiento de residuos de A Coruña y su área metropolitana, continúa funcionando en régimen de continuidad administrativa a la espera de que se adjudique un nuevo contrato estable.