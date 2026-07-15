Arteixo (A Coruña) instalará una pantalla gigante para seguir la final de España en el Mundial

La clasificación de la selección española para la final del Mundial de fútbol ha llevado a un nuevo concello gallego a apostar por las pantallas gigantes. Arteixo instalará este domingo una en la plaza del Balneario para que vecinos y aficionados puedan seguir juntos el encuentro, una iniciativa que se suma a las ya anunciadas por A Coruña y Culleredo.

El Ayuntamiento colocará una pantalla de seis metros de ancho por 3,5 metros de alto para retransmitir la final, en la que España se enfrentará al vencedor del Inglaterra-Argentina. De esta forma, el municipio se une a las iniciativas impulsadas en el área metropolitana para vivir el partido en espacios públicos.

Así, la plaza de María Pita también volverá a convertirse este domingo en el punto de encuentro de la afición coruñesa, después del éxito de las pantallas instaladas para seguir los cuartos de final frente a Bélgica y la semifinal ante Francia. La alcaldesa, Inés Rey, confirmó este miércoles que el Concello repetirá la iniciativa para la final y avanzó que se reforzarán tanto los contenedores como el servicio de limpieza para evitar la acumulación de basura registrada tras el último encuentro.

Por su parte, Culleredo ya había instalado una pantalla gigante junto a la gran carpa de la plaza de la Iglesia con motivo de las fiestas de Vilaboa para seguir la semifinal entre España y Francia, sumándose a la celebración colectiva de los partidos de la selección.