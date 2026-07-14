Carlos, dueño de las tumbonas de Riazor, en A Coruña: "Este julio ya superó al del año pasado, y aún estamos a mediados"

Carlos Valdivia, dueño del negocio de las tumbonas y sombrillas en la playa de Riazor, A Coruña Quincemil

Es el segundo año que Carlos Valdivia, de 61 años, abre su negocio de tumbonas y sombrillas en la playa de Riazor, en A Coruña. Desde primera hora de la mañana está preparado para atender tanto a coruñeses como a turistas que buscan disfrutar de un día de verano con la mayor comodidad y tranquilidad posible.

Carlos dejó Cuba y llegó a A Coruña hace apenas cuatro años con el objetivo de "prosperar". Hoy asegura que está contento con este trabajo y que espera poder seguir llevándolo a cabo muchos más veranos. "Me encanta esto. Amo este trabajo", indicó Carlos a Quincemil.

"Es mi segundo año aquí en la playa"

Cada mañana, Carlos se dirige a la playa de Riazor para tener su negocio de tumbonas y sombrillas preparado antes de que empiecen a llegar los primeros bañistas. Aunque el servicio empieza a las 11:00 horas, él ya lo tiene todo preparado sobre las 10:00 horas. "Tengo que tener esto listo, porque si empiezan a llegar clientes y no tengo las hamacas... Tengo que estar listo", apunta.

A sus 61 años, este cubano afincado en A Coruña desde hace cuatro años ha encontrado en el alquiler de tumbonas y sombrillas una forma de ganarse la vida en verano y, al mismo tiempo, de disfrutar. Llegó a la ciudad con un objetivo muy claro, "prosperar", y lo ha conseguido: "Es mi segundo año aquí en la playa", explica mientras varias de sus tumbonas ya están ocupadas por la mañana pese a ser un día nublado.

Su negocio abrió esta temporada el pasado 10 de junio y permanecerá en funcionamiento hasta el 31 de agosto. Su jornada comienza temprano, aunque el horario depende en parte del perfil de visitantes. "Los días que vienen los cruceros abro un poquito más temprano para tener el servicio listo".

Respecto al perfil de clientes que suele tener, afirma que cuenta tanto con turistas como con locales, aunque hacen uso del servicio a diferentes horas. "Los turistas no suelen estar a tiempo completo, casi siempre vienen unas 3-4 horas y después cumplen otros objetivos de visita al lugar, etcétera, y normalmente están en la mañana".

En cuanto a los coruñeses, sus clientes más comunes son "la gente más mayor que viene sobre todo en el horario de la tarde".

Carlos dispone de 70 hamacas y 50 sombrillas para quienes buscan mayor comodidad durante una jornada de playa. Los precios son sencillos: "De 11:00 a 15:00 horas serían 5 euros y de 15:00 a 20:00 horas serían otros 5, pero si coges el día completo sube a 8 euros".

Precios de las tumbonas y sombrillas de la playa de Riazor, en A Coruña Quincemil

Y el negocio va de maravilla: "Hemos ido ganando sobre todo con la clientela más mayor y, sin duda, el mes de julio está siendo superior al del año pasado, y eso que aún estamos a mediados casi", señala.

Ni siquiera los días de cielo gris frenan la actividad. Mientras muchos dudan si acercarse a la playa, Carlos sigue desplegando sombrillas y colocando tumbonas porque sabe que el calor acaba animando a los bañistas, "sobre todo los fines de semana", comenta.

Y si julio ya está siendo bueno, sabe que agosto no va a ser menos "Es un mes de plenitud de vacaciones, muchas veces a las 11:00 horas estamos a tope y en la primera hora se llenan las 70 hamacas".

Para Carlos este trabajo es fantástico y espera seguir haciéndolo muchos más veranos. "Me encanta esto. Amo este trabajo. Me gusta y tengo una cantidad de amistades, de personas que me saludan con mucho afecto, que se sienten bien con mi servicio, con mucha modestia lo digo, y están muy contentos siempre conmigo aquí", y aclara: "Y yo también".