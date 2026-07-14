Así cambiará la movilidad en los Cantones de A Coruña con la recta final de las obras de Obelisco

Los Cantones de A Coruña durante la última fase de las obras CGM

El horizonte de los nuevos Cantones de A Coruña está a la vuelta de la esquina. El pasado mes de junio comenzó el último tramo de la reurbanización del que será el proyecto que complete la transformación del corazón herculino.

Si se cumplen los plazos previstos, las obras estarán terminadas a finales de este año. Poco a poco ya pueden apreciarse los cambios en materia de movilidad que dejará una de las grandes intervenciones de la ciudad durante el mandato de Inés Rey.

La imagen actual de los Cantones poco tiene que ver con la que se veía en marzo de 2025, cuando las vallas de obra comenzaron a ocupar gran parte del entorno del Obelisco y todavía no estaba claro por dónde circular, por qué paso cruzar o en qué marquesina pararía el autobús.

Las obras se dividieron en varias fases. La primera, en la zona del Teatro Colón, trajo consigo la desaparición de la rotonda situada frente a la Subdelegación del Gobierno, que daba acceso a la calle Alcalde Manuel Casas. En esta misma vía, la segunda fase permitió habilitar la nueva cabecera de autobuses interurbanos con la peatonalización de Entrejardines, desapareciendo así la antigua parada de los Jardines de Méndez Núñez.

Nuevos árboles plantados junto al Teatro Colón de A Coruña. Concello de A Coruña

Con el paso de los meses, los trabajos avanzaron en dirección al Obelisco, momento en el que los autobuses urbanos perdieron su parada frente a los Cantones. Desde entonces, los usuarios se acostumbraron a coger o bajarse del bus en la Marina o en la plaza de Mina, las alternativas más próximas. Sin embargo, será a finales de este mes de julio cuando se recupere la tradicional parada, con nuevas marquesinas acordes con la imagen renovada de la zona.

En esta fase también se incorporaron árboles y bancos al Cantón Grande, además del trasplante del metrosidero para permitir la construcción del nuevo acceso al aparcamiento subterráneo del Obelisco. Mientras la plaza del Obelisco ya luce su nueva imagen con mobiliario renovado, las obras del parking continúan.

Peatonalización de Santa Catalina

Otro de los grandes cambios en materia de movilidad ha sido la peatonalización de Santa Catalina. Con ella desaparecía para siempre el giro desde Durán Loriga hacia los Cantones, siendo obligatorio continuar en dirección a San Andrés.

Con la reurbanización de la calzada de Santa Catalina, el tramo que conecta con la Estrella pasa a ser de uso exclusivamente peatonal. Hoy los viandantes ya pasean entre el nuevo arbolado, aunque el tramo de los Jardines que dará continuidad a este espacio sigue en ejecución. La previsión es unir ambos ámbitos mediante un paso de peatones en el que estos tendrán prioridad.

Conexión peatonal con la calle Compostela

Siguiendo el recorrido hacia la plaza de Mina se encuentra la última fase, iniciada el pasado mes de junio. Hasta ahora, la carretera se dividía en dos carriles: uno para los vehículos que giraban hacia Juana de Vega y otro para los que continuaban recto hacia Sánchez Bregua.

Recreación virtual de los Cantones de A Coruña CEDIDA

Con las obras, la intención es mantener un único vial para ambos sentidos, regulando los giros mediante semáforos en función del destino de los vehículos. El objetivo en este tramo es conectar la calle Compostela con el Cantón Pequeño a través de un recorrido peatonal más seguro y accesible.

Nuevos pasos de peatones

Con esta reordenación desaparecerá el paso de peatones de la plaza de Mina, que será sustituido por otro situado unos metros más adelante, a la altura del acceso a Zara desde la calle Sánchez Bregua. El cambio responde a que buena parte del tránsito peatonal en este punto continúa su recorrido por la calle Compostela.

No será el único paso que cambie de ubicación. El siguiente estará a la altura de la fuente de Entrejardines, frente a Primor, sustituyendo al de la plaza de Mina. Mientras que otro conectará Entrejardines con Santa Catalina.

Ubicación del nuevo paso de peatones en los Cantones de A Coruña C. G. Mariñas

Los pasos de peatones que sí se mantendrán serán los del Obelisco, a la altura de Mango, y el situado junto al Teatro Rosalía.

De este modo, aunque desaparece el paso de la plaza de Mina, los Cantones ganarán dos nuevos cruce peatonal con el habilitado en Sánchez Bregua y frente a la fuente de Jardines.

Nuevas paradas de bus

Este lunes el Concello de A Coruña instaló las nuevas marquesinas que devolverán al entorno del Obelisco su histórica parada de autobús tras meses sin servicio. Mantendrán prácticamente la misma ubicación que antes de las obras, con la novedad de que la parada de Copacabana contará por primera vez con cubierta para proteger a los usuarios de la lluvia.

Montaje de la nueva marquesina en el Obelisco, de A Coruña Quincemil

En este sentido, tanto las marquesinas del Obelisco como la de la plaza de Mina —que también incorporará asientos y cubierta— mantendrán la misma estética que las instaladas en la Marina. Lo mismo ocurrirá con las paradas del autobús interurbano ubicadas en la calle Alcalde Manuel Casas.

Carril bici en el Obelisco

Además, está previsto iniciar esta semana las tareas de pavimentación del nuevo carril bici de los Cantones, cuyo trazado ya se intuía en las últimas semanas. Con esta actuación quedará visible el firme diferenciado, una medida que el gobierno local considera clave para mejorar la seguridad vial.

Avance de las obras de los Cantones en la avenida de la Marina. CGM

El carril recorrerá todos los Cantones en dirección a la Marina. Paralelamente, también comenzará la aplicación de la primera capa de asfalto en los dos carriles destinados al tráfico rodado, uno por cada sentido.

Acceso al parking subterráneo

Las obras también modificarán los accesos al aparcamiento subterráneo, cambios que ya son visibles desde hace meses. Cuando finalicen los trabajos, el parking de los Cantones contará únicamente con dos salidas, desapareciendo las dos entradas actuales desde los Cantones: la de Sánchez Bregua, que permite enfilar la plaza de Ourense y Linares Rivas, y la situada junto a Correos, que facilita la salida hacia la avenida do Porto y el regreso a los Cantones y Juana de Vega desde el cruce de la plaza de Ourense.

Una de las dos entradas que se mantendrán en Los Cantones CGM

No obstante, el aparcamiento mantendrá sus accesos peatonales e incorporará un ascensor en el lado del Cantón Grande para facilitar un acceso directo y completamente accesible.

Así, la transformación de los Cantones entra ya en su recta final y con ella se consolidará un nuevo modelo de movilidad para el centro de A Coruña. Más espacio para el peatón, un carril bici continuo, nuevas paradas de autobús y una reorganización del tráfico marcarán una imagen muy distinta a la conocida hasta ahora.