Betanzos y Diputación de A Coruña invertirán 300.000 euros para renovar el parque del Pasatiempo

El Concello de Betanzos y la Diputación de A Coruña han firmado este lunes el convenio de colaboración que permitirá acometer la renovación integral del parque infantil del Pasatiempo, una actuación presupuestada en cerca de 300.000 euros y considerada como uno de los proyectos prioritarios del Gobierno local para este mandato.

El acuerdo fue suscrito por la alcaldesa de Betanzos, María Barral, y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso. La institución provincial aportará el 80 % de la inversión, con una financiación de 239.999,90 euros, mientras que el Concello asumirá el 20 % restante con fondos propios y será el encargado de licitar y ejecutar las obras.

La actuación supondrá la transformación completa de la zona de juegos del Pasatiempo, uno de los espacios infantiles más utilizados del municipio. El proyecto contempla la retirada de los actuales juegos y del pavimento existente para instalar una nueva superficie continua de caucho amortiguador, adaptada a las exigencias de seguridad de cada elemento. Además, se ejecutarán nuevas bases de hormigón en aquellas zonas donde resulte necesario para mejorar la estabilidad y durabilidad de las instalaciones.

La nueva área infantil contará con cerca de una veintena de elementos de juego dirigidos a diferentes franjas de edad. Entre ellos se incluyen una gran estructura multijuego con torres, puentes y toboganes, carruseles, columpios, balancines, juegos de equilibrio, estructuras de escalada, elementos giratorios y paneles táctiles. El diseño incorporará también juegos inclusivos, como un columpio adaptado y un columpio tipo nido, con el objetivo de facilitar el disfrute del parque a niños y niñas con diferentes capacidades.

Cuatro meses

Todos los elementos cumplirán la normativa europea de seguridad para áreas infantiles y la actuación respetará los criterios de accesibilidad en los espacios públicos. El plazo previsto para la ejecución de las obras será de cuatro meses.

Uno de los aspectos más singulares del proyecto será su integración con el entorno histórico del Pasatiempo. Al encontrarse dentro de este emblemático parque, la nueva zona infantil tendrá una temática inspirada en la obra de los hermanos García Naveira. Las diferentes estructuras evocarán algunos de los elementos más representativos del jardín enciclopédico, como los relojes mundiales, las conchas o las grutas, combinando el valor patrimonial del recinto con un espacio pensado para el juego y el aprendizaje.

Durante la firma del convenio, el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó que la inversión permitirá renovar por completo "un espacio muy utilizado por las familias de Betanzos", creando un parque más moderno, seguro y adaptado a las necesidades de niños y niñas de distintas edades.

Por su parte, la alcaldesa, María Barral, agradeció el respaldo de la Diputación para hacer realidad una actuación "muy necesaria y muy demandada". Barral señaló que el objetivo es dotar al Pasatiempo de unos juegos acordes con la importancia del parque, inspirados en la filosofía de los hermanos García Naveira de "ilustrar y divertir", y convertir la zona infantil en un espacio de referencia para Betanzos y toda la comarca.

La renovación del parque infantil se enmarca en la estrategia del Concello para modernizar las áreas de juego del municipio, una línea de trabajo que en los últimos años ha permitido crear nuevos espacios de ocio y mejorar distintos parques infantiles con instalaciones más modernas, seguras, accesibles y adaptadas a las necesidades de las familias.