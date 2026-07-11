A Coruña amplía a 62 las plazas de las actividades adaptadas del CEE Nosa Señora do Rosario

El Concello de A Coruña ha ampliado hasta 62 el número de plazas para las actividades gratuitas dirigidas al alumnado del CEE Nosa Señora do Rosario durante el curso 2026-2027. La previsión inicial era ofertar 48, pero el Concello decidió incrementar la capacidad después de que muchas familias solicitaran que los menores pudieran participar en más de una actividad a la semana.

En total, 15 niños y niñas con necesidades educativas especiales participarán en los cinco grupos previstos dentro de este programa, una iniciativa impulsada por el Gobierno local con el objetivo de favorecer la práctica deportiva, el desarrollo personal y la participación en actividades culturales en un entorno adaptado.

El concejal de Educación, Innovación Tecnológica y Formación, Juan Ignacio Borrego, destacó la importancia de este proyecto, que calificó como "pionero", al considerar que contribuye a garantizar que el alumnado con necesidades especiales disponga de una oferta de actividades complementarias adaptadas a sus capacidades.

El programa se desarrollará entre el 1 de octubre de 2026 y el 18 de junio de 2027, de lunes a viernes, en horario de 15:00 a 17:00 horas, aunque la salida podrá adaptarse a las necesidades de conciliación de las familias. Las actividades tendrán lugar en las instalaciones del propio centro e incluyen multideporte adaptado, judo adaptado y creación artística y artes escénicas inclusivas.

Tras la adjudicación de las plazas, las familias deberán formalizar su aceptación entre el 15 y el 24 de julio.

El Concello reclama transporte adaptado a la Xunta

Coincidiendo con la puesta en marcha de este programa, el Gobierno municipal ha vuelto a reclamar a la Xunta de Galicia que asuma sus competencias y facilite un servicio de transporte adaptado para el alumnado, una medida que considera esencial para favorecer la conciliación de las familias y garantizar la participación de los menores en las actividades.

Según señaló Borrego, el Concello ya ha trasladado esta petición en varias ocasiones y lamenta que todavía no se haya celebrado una reunión con el delegado territorial de Educación para abordar esta y otras necesidades de los centros educativos de la ciudad.

Remodelación del patio del centro

El Concello recordó además que el pasado mes de abril licitó la remodelación del patio del CEE Nosa Señora do Rosario, una actuación con un presupuesto base de 107.420 euros destinada a adaptar los espacios exteriores del colegio a las necesidades específicas de su alumnado.

El proyecto contempla la renovación y ampliación del patio para crear un entorno más accesible, inclusivo y adaptado, con nuevos espacios que favorezcan el juego, la actividad física y el contacto con un entorno renaturalizado.