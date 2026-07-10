La Policía Local intercepta a un conductor que circulaba ebrio en A Coruña

Un conductor fue interceptado por la Policía Local de A Coruña en la noche de este jueves en la avenida de Arteixo después de que los agentes detectasen que circulaba de forma errática.

Según han confirmado fuentes municipales a Quincemil, los policías siguieron al vehículo al apreciar esa conducción irregular y, una vez le dieron el alto, le practicaron la prueba de alcoholemia.

El resultado arrojó un positivo que será tramitado por la vía penal, al superar el límite establecido para que la infracción constituya un delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron en torno a las 22:00 horas y provocaron expectación entre los vecinos y viandantes que se encontraban en la zona.

En España, la tasa máxima permitida con carácter general es de 0,25 miligramos por litro de aire espirado (0,15 mg/l para conductores noveles y profesionales). Cuando el resultado supera los 0,60 mg/l, el positivo deja de tramitarse como una infracción administrativa y pasa a considerarse un delito contra la seguridad vial, con posibles penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la privación del derecho a conducir.