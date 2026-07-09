Aparecen restos óseos de un individuo en la fosa común de Beira, en Carral (A Coruña)

La intervención arqueológica en la fosa común de Beira, en Carral, ha comenzado a dar sus frutos tras cuatro días de trabajo. El equipo coordinado por el grupo de investigación Histagra (USC-Cispac) acaba de encontrar restos óseos de un individuo.

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) informa en un comunicado de que, a priori, los restos encontrados encajan con la descripción recogida en el estudio histórico previo. No obstante, será necesario hacerles un análisis antropológico forense y el posterior estudio genético para determinar la identidad de la persona localizada.

La intervención iniciada el lunes se prolongará hasta el viernes 17 con el objetivo de realizar una primera cata arqueológica para determinar la localización de una de las fosas comunes del franquismo en Beira. La información disponible apunta a que, entre agosto y septiembre de 1936, fueron enterradas al menos 18 personas en el entorno de la iglesia.

Excavaciones en tres fosas

El convenio firmado entre la USC y la Deputación da Coruña establece no solo la excavación en Beira, sino también las fosas de Serantes, en Ferrol, y la de Boisaca, en Santiago de Compostela.

Un equipo multidisciplinar de la USC se encarga de desarrollar la investigación bajo la coordinación científica de Lourenzo Fernández Prieto y Antonio Míguez Macho, del grupo de investigación Histagra (USC-Cispac). Xurxo Antelo y Lucía Santiago, investigadores de Histagra, se ocupan del análisis histórico.

El estudio arqueológico, por otro lado, cuenta con la coordinación de José Carlos Sánchez Pardo (USC-Cispac), del grupo de investigación Aevum, y cuenta con la empresa Tempos Arqueólogos para el desarrollo de los trabajos de campo. El análisis de antropología forense está coordinado por el investigador Edgard Camarós (USC-Cispac), miembro del grupo GEPN- AAT.

La USC explica que fue Xurxo Antelo el encargado de realizar el estudio histórico previo del caso de Beira, con la colaboración de la asociación Cultura Aberta de Carral. La entidad inauguró en 2023 un monumento en homenaje a las víctimas en el cementerio de Beira.