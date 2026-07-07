La Xunta concluye que no hubo agresión por parte de una profesora en un colegio de A Coruña

La Xunta ha concluido que no se produjo ninguna agresión por parte de una profesora del CEIP Concepción Arenal de A Coruña a varios alumnos del centro, después de que dos familias denunciaran presuntos episodios de violencia en el aula.

Según informa la Consellería de Educación a este medio, Inspección Educativa, que asumió la investigación del caso hace unas semanas, finalizó las indagaciones y determinó que no se habían producido tales agresiones. "Así se le comunicó ya al colegio", señalaron a este medio desde el departamento autonómico.

La investigación se abrió después de que dos familias denunciaran que la docente supuestamente había "pegado bofetones" y "tirado de las orejas" a sus hijos durante el horario lectivo.

Tras conocerse las denuncias, la dirección del centro puso los hechos en conocimiento de la Inspección Educativa y realizó las actuaciones oportunas para comprobar la veracidad de lo ocurrido. Desde ese momento, el órgano dependiente de la Xunta inició una ronda de entrevistas con las distintas partes implicadas para elaborar un informe que permitiera esclarecer los hechos.

Mientras se desarrollaba la investigación, algunos padres optaron por no llevar a sus hijos a las clases impartidas por la profesora. En concreto, los recogían cuando les tocaba la asignatura de Educación Física, permanecían con ellos en un parque próximo al colegio y los devolvían al centro al finalizar esa hora lectiva, una medida que anunciaron que repetirían mientras no hubiera una resolución del caso, que fue hasta finalizar el curso.

Con las conclusiones emitidas por la Inspección Educativa, la Xunta da por cerrada la investigación al no apreciar que se produjera ninguna agresión por parte de la docente.