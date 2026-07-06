Arde la carga de un camión de la basura en la calle Barcelona de A Coruña

Un camión de recogida de basura sufrió un incendio a primera hora de la mañana de este lunes cuando circulaba por la calle Barcelona, en A Coruña. Ocurrió en torno a las 7:15 horas, en el cruce con la avenida das Conchiñas.

Según la información recogida en el parte de los bomberos, el incendio afectó a unos cartones que el vehículo transportaba en la caja trasera abierta. Por causas que no han trascendido, la carga comenzó a arder mientras el camión se encontraba en este punto de la ciudad.

Hasta el lugar se desplazaron en pocos minutos efectivos del parque de Bomberos de A Coruña, así como agentes de la Policía Local, que aseguraron la zona y colaboraron en la intervención.

La rápida actuación de los servicios de emergencia permitió extinguir las llamas antes de que el incendio se propagara o afectara al propio vehículo, por lo que el incidente quedó en un susto y no se registraron daños personales.