A Coruña suma una nueva plaza en O Castrillón en un antiguo solar

El barrio de O Castrillón tiene una nueva zona de ocio en el antiguo solar situado entre las calles Antonio Ríos y Cerca.

Las obras de urbanización realizadas por el Concello han supuesto la colocación de mobiliario urbano y arbolado creando una nueva plaza donde antes había maleza.

Esta actuación estaba recogida ya en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 1998 y, como resaltó la alcaldesa Inés Rey, responde a una demanda vecinal.

"Vamos avanzando en la resolución de las necesidades existentes en un distrito donde las mejoras de accesibilidad son vitales para las personas residentes", añadió en un comunicado remitido por el Concello.

Obras en Fariña Ferreño y José María Hernansáez

Las siguientes actuaciones continúan en el cruce entre las calles Fariña Ferreño y José María Hernansáez, donde los trabajos han empezado ya esta semana para adecuar el acceso a un paso peatonal que frecuentan los estudiantes del IES Monte das Moas.

También se actuará en las aceras y en el cruce, renovando los pavimentos de la acera y la señalización para mejorar la accesibilidad y reforzar la seguridad viaria.