Así es el nuevo espacio de ocio en O Parrote, en A Coruña: cafetería con vistas al mar y actividades náuticas

Vistas de la plataforma de O Parrote desde la terraza del edificio multiusos. CGM

La estructura de la plataforma flotante de O Parrote, junto a sus gradas y también el edificio multiusos, ya está completa. Este viernes se inaugura esta última construcción, en la que se ubica una zona de vestuarios y otra para el servicio de salvamento, además de un almacén para guardar elementos utilizados en deportes náuticos y también una cafetería. Bajo el nombre de La Potera, abrirá esta misma tarde con una terraza con vistas al mar. El proyecto se anunció inicialmente en abril del 2022, y cuatro años después ya es una realidad.

Este será el primer verano en el que coruñeses y visitantes sumen esta zona de baño a la amplia oferta de la ciudad.

Para la inauguración, esta mañana ha tenido lugar un acto institucional con representantes de las instituciones implicadas: la Xunta de Galicia, la Autoridad Portuaria y el Concello de A Coruña.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, indicó que el objetivo de esta infraestructura es "acercar más el deporte náutico a los ciudadanos" en un concepto de puerto abierto en línea con el proyecto de Coruña Marítima.

A partir de este viernes, Fernández Prado espera que la ciudadanía disfrute de este espacio y "que sea un abarrote en O Parrote y tengamos mucha gente todo el verano".

Por su parte, la alcaldesa Inés Rey puso en valor que la plataforma y su conjunto permiten "recuperar un espacio que tradicionalmente en la ciudad se usaba cuando en esta zona había una playa y que durante muchos años se fue utilizando en aguas abiertas para nadar o para disfrutar del mar".

"Esta infraestructura no beneficia solo a la ciudad de A Coruña, sino a toda su área y a toda la gente que nos visita", añadió en referencia a un proyecto que es ejemplo de colaboración entre administraciones.

Por último, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, recalcó que "los gallegos tenemos muy claro que tenemos que seguir abriendo nuestra Galicia al mar".

Así, mencionó este como ejemplo de la compatibilidad entre actividades portuarias y náuticas.

El presupuesto total, financiado por la Xunta, superó los 3 millones de euros, con 450.000 euros dedicados a este edificio.

Una plataforma adaptada a las mareas y una cafetería que podrá seguir abierta después del verano

La plataforma flotante, con capacidad para 350 personas, una piscina cerrada y otra abierta, está construida con una tecnología con anclajes flexibles para adaptarse a la marea.

Desde Naos Arquitectura, responsables del diseño, explicaron que la plataforma puede subir y bajar con mareas de cuatro metros de diferencia cuando son intensas.

Por otra parte, el edificio multiusos con su terraza tiene unos nueve metros de longitud, adentrándose en la zona de agua creando un mirador, donde se sitúa precisamente una de las terrazas.

Esta, la principal, cuenta con unos barriles y sombrillas y una barra de la cafetería La Potera. En la parte de atrás, de cara al mirador de O Parrote, otra terraza, donde dará menos el viento, complementará el uso.

La previsión es que esté abierta durante todo el verano y el resto del año dependiendo de las condiciones climatológicas.

De acuerdo con la autorización de explotación, la misma empresa, Nacosta, podrá ocupar este espacio hasta septiembre del 2027.

Además del servicio de cafetería, el edificio alberga también una zona de vestuarios, una zona de socorrismo y un almacén para embarcaciones de actividades náuticas, que acceden al agua en la rampa situada junto a la construcción.