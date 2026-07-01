Así será el nuevo parque infantil de Plaza Pontevedra, en A Coruña: juegos de escalada, inclusivos e interactivos

Parque de la plaza de Pontevedra, en A Coruña Quincemil

El parque infantil de la plaza de Pontevedra de A Coruña se renovará próximamente incrementando su superficie y sumando nuevos juegos para los más pequeños. El proyecto está ya licitado por el Concello con un presupuesto de 432.932,07 euros. Una vez se adjudique, las obras durarán cuatro meses.

El parque actual ocupa unos 714 metros cuadrados y tiene capacidad para 94 niñas y niños. Con esta ampliación, el espacio se incrementará, llegando a un total de 14 juegos y aumentando su capacidad a 202 usuarios.

Nuevos y viejos juegos

Precisamente, uno de los objetivos del proyecto es poder acoger a más usuarios, teniendo en cuenta que el alumnado del CEIP Eusebio da Guarda utiliza estas instalaciones como zona de juegos por la mañana y que, por las tardes, es un punto de encuentro de muchas niñas y niños de la ciudad.

En total se instalarán aquí nueve elementos de juego nuevos que los pequeños podrán descubrir en el parque renovado.

Estructura de escalada y equilibrio prevista para la plaza de Pontevedra. Concello de A Coruña

Estos son una estructura de escalada y equilibrio, con tres zonas diferenciadas, una de transición y dos de anclaje; otra de trepa combinada con tobogán, con un entramado de cuerda y postes verticales de acero; un columpio para dos usuarios, en el que cada uno tendrá una tabla clásica; un carrusel inclusivo, que consiste en una plataforma circular de giro inclinada; un balancín de dos usuarios, que contará con una barra en forma de U o un columpio péndulo, al que podrán subirse hasta ocho niños y niñas.

Estructura de trepa combinada con tobogán prevista para la plaza de Pontevedra. Concello de A Coruña

También se proyecta una estructura multijuego con redes y tobogán, que tendrá forma de cúpula, paneles lúdicos, cuerdas, redes y una hamaca de goma; un muelle multijugador, que funcionará como un balancín con cuatro asientos, y un muro interactivo inclusivo, que incluye un módulo en forma de flor con ventana y mostrador.

Con esta reforma, se eliminarán algunas estructuras como la tirolina o el pequeño puente de madera.

Estructura multijuego con redes y tobogán prevista para el parque de la Plaza de Pontevedra. Concello de A Coruña

Por otra parte, hay cinco juegos que están todavía en buen estado, así que se conservarán.

Algunos de los que se mantendrán son los columpios padre-hijo y cuna para pequeños de 1 a 4 años o la red de trepa azul, pensada para niños y niñas de 5 a 12 años. También se conservará un balancín de dos usuarios, el columpio mixto o la estructura multijuego accesible. De todas formas, estos tres últimos se cambiarán de ubicación.

A todo ello se suma la instalación de un nuevo caucho en la zona de juegos.

Y para quienes necesiten un respiro entre juego y juego y para los adultos que acompañen a los menores, en el parque se conservarán los bancos existentes. Estos se desplazarán una vez restaurados para permitir la ampliación de la superficie de juego.

Cambios en las zonas ajardinadas

Otro de los objetivos de este proyecto pasa por mejorar el área de jardín y los pavimentos colindantes.

Para aumentar la superficie de juego, se reducirá el parterre ajardinado y se demolerá parte de la zona verde colindante al parque en la zona sur, con la retirada del bordillo de piedra.

Aquí se ubicará una zona de paso entre el nuevo parque y la zona verde. Para ello se instalará un pequeño camino de losas de piedra.

Además, se cambiarán de sitio dos ejemplares de rododendro, que serán trasplantados hacia la derecha dentro de la misma zona ajardinada, la situada detrás de la canasta de baloncesto frente al edificio de la Consellería de Facenda.

La propia canasta también se moverá ligeramente para mejorar su integración en el espacio.

Una vez finalice la reforma, el parque infantil de la plaza de Pontevedra podrá acoger diariamente a más de 200 menores, con juegos pensados para niños y niñas a partir de 1 año y hasta los 15.

Paralelamente, la plaza de Pontevedra vivirá otra transformación, esta centrada en una mejora de la iluminación.

La renovación de las farolas contará con un presupuesto de 450.000 euros, en otro proyecto que incluye también nuevas luces para iluminar la escultura de Eusebio da Guarda.