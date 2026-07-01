Así es la nueva Casa de Baños del Balneario de Arteixo, que abrirá al público en enero de 2027

Interior de la nueva Casa de Baños del Balneario de Arteixo Concello de Arteixo

La nueva Casa de Baños del Balneario de Arteixo ya es una realidad. El Concello ha recepcionado las obras de rehabilitación del edificio, que habían sido adjudicadas por cerca de tres millones de euros y que permitirán recuperar uno de los espacios más emblemáticos del municipio para adaptarlo a los nuevos usos y tratamientos termales.

La actuación ha contado con una subvención de 2,3 millones de euros procedente de fondos europeos Next Generation, gestionados por la Xunta de Galicia, y supone uno de los principales hitos dentro de la recuperación integral del histórico complejo del Balneario.

Aunque la obra civil ya ha finalizado, el espacio todavía no abrirá sus puertas. El Concello contratará ahora a una empresa especializada para poner en marcha toda la instalación balnearia y verificar durante cerca de tres meses el correcto funcionamiento de la maquinaria y de los sistemas que emplean agua procedente de pozos naturales. El objetivo es que la Casa de Baños pueda recibir a los primeros usuarios en enero de 2027.

Interior de la nueva Casa de Baños del Balneario de Arteixo Concello de Arteixo

La rehabilitación ha permitido modernizar y ampliar el edificio existente, incorporando nuevos tratamientos y servicios orientados al uso ciudadano. Entre las principales novedades destaca la construcción de una piscina cubierta con techo acristalado sobre el antiguo patio exterior del inmueble. La parcela ocupa 505,8 metros cuadrados, de los que unos 400 corresponden a la edificación original.

La última fase ya está en marcha

Paralelamente, el Concello ha iniciado la cuarta y última fase de rehabilitación del Balneario de Arteixo, centrada en la reforma integral de la primera y segunda planta del edificio principal.

Con una inversión de 1,4 millones de euros, la primera planta albergará una ludoteca y un área de conciliación con espacios diferenciados para niños, jóvenes y personas mayores. En la segunda se habilitará un espacio maker con recursos audiovisuales, aulas de estudio y una sala polivalente.

Interior de la nueva Casa de Baños del Balneario de Arteixo Concello de Arteixo

Estas actuaciones completarán la transformación del complejo, cuyas obras está previsto que concluyan a finales de este año.

La intervención combinará la conservación de la estructura original del edificio con mejoras de eficiencia energética, incorporando aislamiento térmico, actuaciones en las cubiertas y materiales como madera de roble, piedra y mosaico de vidrio.

Espacios en funcionamiento

La recuperación del Balneario comenzó hace varios años y ya ha permitido poner en funcionamiento diferentes instalaciones.

Desde principios de 2023 está operativo el Centro Concilia, situado en la planta baja del edificio principal y en el jardín, donde se desarrollan actividades para niños y personas mayores. El espacio exterior también acoge conciertos y otros eventos culturales.

Exterior de la nueva Casa de Baños del Balneario de Arteixo Concello de Arteixo

Ese mismo año abrió sus puertas A Capela, el antiguo templo del Balneario reconvertido en un espacio sociocultural multiusos destinado a conciertos de pequeño formato, representaciones teatrales, presentaciones de libros y otras actividades culturales. La actuación supuso una inversión de 505.000 euros, de los que 200.000 procedieron también de fondos europeos.

La recuperación integral del complejo ha sido posible gracias a la adquisición del Balneario por parte del Concello de Arteixo mediante una donación de tres millones de euros realizada en su día por la Fundación Amancio Ortega.