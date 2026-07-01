La muerte de Yoel Quispe en A Coruña fue un asesinato: condenados a 20 años dos de los tres acusados

Los tres acusados por la muerte de Yoel Quispe y sus abogados en la Audiencia Provincial de A Coruña. M. Dylan - Europa Press.

La muerte de Yoel Quispe, ocurrida en la Nochebuena de 2023 en la calle Sinfónica de Galicia de A Coruña, fue un asesinato. Así lo concluye la sentencia de la Audiencia Provincial tras el veredicto del Tribunal del Jurado, que condena a 20 años de prisión a José Luis Franco como autor material del apuñalamiento y a Yared Gestal como cooperador necesario por entregarle la navaja con la que se cometió el crimen. Aaron Lobillo Fernández, el tercer acusado, ha sido absuelto.

Los hechos que declara probados la sentencia sitúan el origen de la agresión en una primera pelea que Yoel había mantenido con otros dos jóvenes. Aquella reyerta ya le había provocado diversas lesiones y, unidas al estado de embriaguez que presentaba, lo dejaron en una situación de debilidad.

Fue entonces cuando José Luis Franco, que había llegado al lugar junto a Yared Gestal y Aaron Lobillo, comenzó una segunda pelea con la víctima. En un momento del enfrentamiento se dirigió hasta Gestal para pedirle la navaja que sabía que llevaba encima. Tras recibirla, volvió inmediatamente hacia Yoel y le asestó una puñalada en el tórax que le alcanzó el corazón y le provocó una hemorragia interna mortal prácticamente en el acto.

El jurado consideró probado que el ataque fue repentino y que Yoel no tuvo tiempo de percatarse de que José Luis portaba un arma ni posibilidad de defenderse. Esa circunstancia es la que sustenta la apreciación de la alevosía y convierte los hechos en un asesinato.

Respecto a Yared Gestal, el tribunal considera acreditado que entregó la navaja siendo consciente de que José Luis pretendía utilizarla para matar a Yoel o, al menos, representándose esa elevada probabilidad. También concluye que esa entrega fue un elemento decisivo para que pudiera producirse la muerte, por lo que lo condena como cooperador necesario.

La sentencia rechaza, además, los principales argumentos de las defensas. El jurado no dio por acreditado que José Luis actuara con sus facultades anuladas o gravemente afectadas por el consumo de alcohol y drogas, ni que actuase en legítima defensa o de forma imprudente. También declaró probado que, una vez iniciada la investigación policial, trató de desviar las pesquisas señalando falsamente a otra persona como autora del apuñalamiento.

Aaron Lobillo, por su parte, queda absuelto. Durante el juicio, el magistrado-presidente retiró la acusación contra él al considerar que no existía prueba de cargo suficiente que acreditase su participación en los hechos.

La resolución pone fin a uno de los aspectos más discutidos del procedimiento: la calificación jurídica de los hechos. Aunque la Fiscalía había mantenido durante la instrucción que se trataba de un homicidio, modificó sus conclusiones definitivas tras la celebración del juicio y terminó sumándose a la tesis que la acusación particular había sostenido desde el inicio, al entender que concurría la alevosía necesaria para apreciar un delito de asesinato. El jurado acabó respaldando esa interpretación.

Con esta resolución, la Audiencia Provincial asume íntegramente el veredicto emitido por el Tribunal del Jurado, que declaró culpables a José Luis Franco y Yared Gestal del asesinato de Yoel Quispe y descartó las circunstancias atenuantes planteadas por sus defensas.