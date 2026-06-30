Controlado un incendio en un pequeño galpón en Cambre (A Coruña)

Los bomberos dieron por controlado el incendio declarado este martes en un pequeño galpón situado en la calle de As Rúas, en la localidad de O Temple, en Cambre.

El incendio ocurrió alrededor de las 7:40 de la mañana. La alerta fue dada por un particular, que avisó al 112 al pensar que estaba ardiendo una finca. Sin embargo, una vez desplazados hasta el lugar, los efectivos de emergencias comprobaron que el fuego se había originado en un pequeño galpón.

Tras controlar las llamas, los bomberos continuaron refrigerando la zona para evitar que el incendio pudiera reavivarse.

Por el momento no han trascendido las causas que originaron el fuego ni se han comunicado daños personales.