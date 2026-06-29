Detenido un conductor de patinete en A Coruña tras circular de forma temeraria por la ronda de Outeiro

Un conductor de patinete eléctrico fue detenido este lunes en A Coruña después de protagonizar varios incidentes en la ronda de Outeiro, a la altura de Vioño, donde circuló presuntamente de forma temeraria y a gran velocidad, sin esquivar a peatones y causando daños durante su recorrido.

Según la información disponible, el hombre avanzaba por una zona con presencia de viandantes sin adoptar las medidas necesarias para evitar el riesgo de atropello.

La intervención de la Policía Local se produjo tras recibir el aviso de varios testigos. A la llegada de los agentes, el conductor se encontraba muy nervioso y llegó a enfrentarse a los policías, por lo que fue necesario reducirlo para proceder a su detención.

No se registraron heridos de gravedad.