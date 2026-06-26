El PP de A Coruña sobre la dimisión de Noemí Díaz: "Estamos ante el fin de ciclo de Inés Rey"

La renuncia de Noemí Díaz a continuar en el Gobierno municipal de A Coruña como concejal de Infraestructuras y Movilidad, anunciada por la alcaldesa este viernes, ha sido interpretada por el grupo del Partido Popular como un "reflejo de descomposición interna". El resto de la oposición, el BNG, ha evitado hacer valoraciones.

Ambos grupos dedican respeto y desean suerte a Díaz en su próxima actividad profesional. Los populares la consideran "uno de los pesos pesados del Gobierno", del que señalan que está "roto y dividido desde hace tiempo". "Los coruñeses están hartos de Inés Rey y sus compañeros de gobierno, también", opina el PP.

El grupo popular atribuye las "grietas internas" del Ejecutivo de Inés Rey a la "concentración de poder en manos de una sola persona, Lage Tuñas [el portavoz municipal], y al ninguneo al resto de concejales".

"Estamos ante el fin de ciclo de Inés Rey, que renuncia a gestionar la ciudad y que ya no puede tapar por más tiempo las profundas grietas internas del ejecutivo local que denuncian los miembros de su grupo", señala el PP, que hace alusión a las "denuncias por acoso laboral por dos ex concejalas de Gobierno durante el ejercicio de sus funciones" difundidas el año pasado.

Los populares acusan a la alcaldesa de "no liderar ningún proyecto de ciudad y tampoco liderar a un Gobierno municipal que ya no confía en ella". Vaticinan que "en menos de un año" Rey "tendrá que dejar paso a Miguel Lorenzo" como regidor de A Coruña.

"Neste momento, non cabe ningunha valoración política desta nova demisión no Goberno de Inés Rey mentres non se pronuncie a concelleira e explicite os motivos da súa decisión", manifiesta por su parte el grupo municipal del BNG. La edil saliente remitió una carta en la que comunica su salida del Ejecutivo "por motivos personales".