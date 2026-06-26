Cae una banda en A Coruña que robaba en furgonetas y escondía el botín en un piso de Elviña

Un piso del barrio coruñés de Elviña era el escondite de una organización criminal especializada en el robo de herramientas y material profesional del interior de furgonetas. La Guardia Civil ha desarticulado el grupo, al que atribuye al menos 52 robos cometidos en distintos municipios de la provincia de A Coruña.

La operación, desarrollada por el Equipo ROCA de Santiago de Compostela, se ha saldado con tres personas detenidas y una cuarta investigada. El principal encausado ha ingresado ya en prisión provisional por orden judicial.

La investigación comenzó tras detectarse un aumento de robos durante la noche en furgonetas de autónomos y profesionales de sectores como la construcción, la fontanería, la electricidad o la jardinería. Según la Guardia Civil, los ladrones actuaban desde A Coruña y se desplazaban a municipios como Oleiros, Sada, Cambre, Culleredo, Arteixo, Abegondo, Miño, Betanzos, Cerceda u Ordes para cometer los robos.

Su objetivo eran vehículos que transportaban herramientas de gran valor y con fácil salida en el mercado negro. Para evitar ser detectados, tras cometer los robos no regresaban directamente al piso donde ocultaban el material. Antes estacionaban el vehículo en calles cercanas y recorrían a pie el último tramo cargando las herramientas hasta una vivienda utilizada exclusivamente como almacén.

La operación dio un paso decisivo en Ordes, donde varios de los sospechosos fueron sorprendidos in fraganti después de cometer dos robos. En ese momento los agentes recuperaron herramientas valoradas en unos 3.000 euros.

La fase final culminó con varios registros en A Coruña. En uno de los inmuebles, situado en el barrio de Elviña, la Guardia Civil localizó una estancia anexa oculta en la que almacenaban una gran cantidad de material robado. En su interior encontraron herramientas profesionales de primeras marcas, maquinaria eléctrica, equipos de medición, material informático y televisores de gran formato. El valor de todo lo recuperado supera los 90.000 euros.

Además, durante el registro del domicilio del supuesto receptador del material sustraído, los agentes intervinieron cocaína, tanto en roca como en dosis preparadas para su venta, además de básculas de precisión, dinero en efectivo y otros útiles relacionados con el tráfico de drogas.

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que parte de las herramientas robadas se utilizaban como moneda de cambio para adquirir sustancias estupefacientes.

Por el número de hechos esclarecidos, el valor del material recuperado y el perjuicio causado a decenas de profesionales, la Guardia Civil considera esta operación como una de las más importantes desarrolladas en los últimos años en la provincia contra este tipo de delincuencia.

Mientras continúa el inventario de todo el material intervenido para devolverlo a sus propietarios, los investigadores no descartan esclarecer nuevos robos cometidos tanto en la provincia de A Coruña como en la de Lugo.