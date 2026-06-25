Libertad provisional para el condenado por facilitar la navaja que acabó con la vida de Yoel Quispe en A Coruña

Joven condenado por dar la navaja al autor del apuñalamiento mortal a Yoel Quispe en el juicio en la Audiencia Provincial de A Coruña M DYLAN

El joven declarado culpable de entregar la navaja utilizada en el apuñalamiento mortal de Yoel Quispe, ocurrido en la Nochebuena de 2023 en A Coruña, permanecerá en libertad provisional hasta que la sentencia sea firme.

Así lo decidió el magistrado presidente del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña con Tribunal del Jurado, después de la audiencia celebrada para determinar la situación personal del acusado tras el veredicto de culpabilidad.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), una vez conocido el veredicto y celebrada la audiencia de las partes sobre las solicitudes de pena, tuvo lugar la denominada audiencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir si procedía modificar las medidas cautelares que pesaban sobre el acusado.

El magistrado dictó un auto con fecha 22 de junio en el que concluye que no existen motivos para cambiar su situación personal mientras la sentencia no adquiera firmeza. En su resolución, señala que no aprecia riesgo de fuga, pese a las elevadas penas de prisión a las que se enfrenta.

El presidente del tribunal destaca que las peticiones de condena que pesan sobre el acusado ya eran "de elevadas penas de prisión" durante toda la tramitación de la causa y, aun así, siempre compareció cuando fue requerido por la Justicia. Además, subraya que no existió "ni siquiera sospecha" de que hubiese intentado sustraerse a la acción judicial.

No obstante, el magistrado acordó imponerle la obligación de comparecer en sede judicial cada quince días mientras la sentencia no sea firme.

Si bien, el Tribunal del Jurado consideró probado que el acusado facilitó la navaja con la que otro de los jóvenes procesados acabó con la vida de Yoel Quispe durante una pelea ocurrida en la ciudad herculina. Por ello, fue declarado culpable de asesinato como cooperador necesario, mientras que el autor material de la puñalada mortal también fue considerado culpable del mismo delito. Este último, en cambio, lleva en prisión desde que sucedieron los hechos.

La decisión del jurado fue unánime en el caso del autor material de los hechos y mayoritaria respecto al acusado que entregó el arma.

Durante el juicio, la Fiscalía solicitó para ambos una pena de 20 años de prisión, mientras que las acusaciones particulares, ejercidas por los padres de la víctima, elevaron su petición hasta los 25 años de cárcel.

La sentencia todavía no ha sido notificada y, una vez se conozcan las penas definitivas, podrá ser recurrida ante el TSXG y posteriormente ante el Tribunal Supremo. Hasta que la resolución sea firme, el joven condenado por facilitar la navaja continuará en libertad provisional con la obligación de comparecer periódicamente ante la Justicia.