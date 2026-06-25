El granizo apaga el fuego de San Juan en A Coruña: un manto cubre varias zonas de la ciudad

El cielo de A Coruña pasó de la alegría a la tristeza en la tarde de San Juan. La AEMET ya había previsto una tormenta para cerrar la celebración, pero finalmente fue una gran granizada la que hizo acto de presencia, para desgracia de los herculinos que aprovechaban la festividad del 24 de junio tras una noche larga de playa y planes colectivos.

Al filo de las 20:30, el cielo empezó a descargar con fuerza. Fue de forma paulatina, desplazándose desde el entorno exterior de la ciudad hacia el interior, y avanzando con el paso de los minutos.

A muchos conductores los sorprendió en plena ruta, lo que hizo que algunos siguiesen su trayecto aminorando la velocidad y otros se agolparan en los arcenes de los puentes, especialmente en tramos como Alfonso Molina o la Tercera Ronda.

Por su parte, los transeúntes que estaban en la calle se agolparon en los diferentes portales, ayudándose de paraguas los que habían sido previsores.

El manto blanco llegó a cubrir por completo varios lugares, como el campo de fútbol de Lamadosa, en el barrio de Eirís.

Con el avance del fenómeno, este se fue trasladando hacia otros lugares. La noche deparaba aún una última traca final: una tormenta de relámpagos, visible tanto desde la ciudad como desde puntos de la comarca.

Apagones a causa de la tormenta

La tormenta dejó consecuencias en el fluido eléctrico. Diferentes lugares como el entorno de Riazor y el cruce entre Ronda de Outeiro y Avenida de Arteixo se quedaron sin flujo eléctrico, pero los semáforos sí resistieron y siguieron funcionando.

En torno a las 22:00 sí se produjo un apagón casi total, que duró cerca de veinte minutos.

Un tiempo cambiante

A Coruña, igual que el resto de lugares, ha entrado ya en el verano oficial. A lo largo de los últimos días, los truenos y relámpagos nocturnos han sido una constante.

No obstante, la afluencia a las playas y diferentes actos de San Juan no se ha resentido, presentando unos números récord.