Bomberos revisan una galería con riesgo potencial de derrumbe en la calle Orzán de A Coruña

Bomberos revisando la estabilidad de una Galería en la calle Orzám (A Coruña). Quincemil

Un grupo de bomberos de A Coruña se desplazó este jueves hasta la calle Orzán para inspeccionar una galería con riesgo potencial de derrumbe.

La intervención se produjo después de que un particular alertase de la posible inestabilidad de la estructura.

A su llegada, los efectivos iniciaron una revisión para comprobar el estado de la galería y valorar si existía algún peligro para los viandantes o los inmuebles cercanos.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el resultado de la inspección ni sobre si fue necesario adoptar medidas de seguridad en la zona.