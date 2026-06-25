Bomberos revisando la estabilidad de una Galería en la calle Orzám (A Coruña). Quincemil

Bomberos revisando la estabilidad de una Galería en la calle Orzám (A Coruña). Quincemil

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Bomberos revisan una galería con riesgo potencial de derrumbe en la calle Orzán de A Coruña

La intervención se produjo tras el aviso de un particular que alertó del posible riesgo en la estructura

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Un grupo de bomberos de A Coruña se desplazó este jueves hasta la calle Orzán para inspeccionar una galería con riesgo potencial de derrumbe.

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La intervención se produjo después de que un particular alertase de la posible inestabilidad de la estructura.

A su llegada, los efectivos iniciaron una revisión para comprobar el estado de la galería y valorar si existía algún peligro para los viandantes o los inmuebles cercanos.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el resultado de la inspección ni sobre si fue necesario adoptar medidas de seguridad en la zona.