Una avería provocada por la tormenta deja sin servicio varios semáforos en A Coruña

Una avería en la red semafórica causada por la tormenta registrada a primera hora de este jueves obligó a intervenir a los servicios técnicos municipales para restablecer el funcionamiento de varios cruces de A Coruña. El problema se detectó poco después de las 7:15 horas y quedó completamente solucionado en torno a las 8:00.

La incidencia más destacada se produjo en la plaza de Ourense, donde los semáforos permanecieron apagados durante aproximadamente veinte minutos tras fundirse varios fusibles a consecuencia de las condiciones meteorológicas. La falta de señalización provocó retenciones de tráfico en uno de los puntos con mayor intensidad circulatoria de la ciudad.

Ante esta situación, agentes de la Policía Local se desplazaron al lugar para regular manualmente la circulación y minimizar las complicaciones para conductores y peatones. Una vez recuperado el suministro, los semáforos volvieron a funcionar, aunque durante algunos minutos lo hicieron de forma descoordinada hasta completar el proceso de sincronización de la red.

Los técnicos actuaron de manera presencial desde los primeros momentos de la incidencia, lo que permitió localizar rápidamente el origen de la avería y acelerar la reparación. La actuación evitó que los problemas de circulación se prolongasen durante la hora punta de la mañana.