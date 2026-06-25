Dos alcances complican la salida de A Coruña por Alfonso Molina y provocan largas retenciones

La salida de A Coruña por Alfonso Molina está registrando importantes retenciones este jueves como consecuencia de varios alcances ocurridos en apenas unos metros de distancia.

Los accidentes se produjeron después del centro comercial Carrefour, a la altura del desvío hacia García Sabell, en sentido salida de la ciudad. En uno de ellos quedaron dos vehículos detenidos en el carril izquierdo, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la circulación para retirarlos de la calzada.

Mientras se llevaban a cabo estas labores, el tráfico llegó a quedar completamente parado, agravando unas retenciones que ya eran importantes antes de la retirada de los coches.

Unos metros más adelante también permanecía otro vehículo detenido. Por el momento se desconoce si estaba implicado en alguno de los alcances o si sufrió una avería de forma independiente.

Como consecuencia de estas incidencias, las colas de vehículos se extienden hasta la estación de autobuses de A Coruña, dificultando la salida de la ciudad por uno de los principales accesos. Se recomienda extremar la precaución y, si es posible, buscar itinerarios alternativos hasta que la circulación recupere la normalidad.

Atropello en Monte Alto

También esta mañana se registró otro accidente de tráfico, esta vez en Monte Alto.

El suceso tuvo lugar pasadas las 13:45 horas en la avenida de Hércules, a la altura del número 42, donde un coche atropelló a una mujer que cruzaba por un paso de peatones no regulado.

Afortunadamente la víctima presentaba solamente heridas leves. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias y de la Policía Local, pero no fue necesario realizar un atestado.