Novo Sendeiro pide a A Coruña que confirme por escrito que Os Rosales no recibirá edificabilidad

Novo Sendeiro ha mostrado su respaldo a la preocupación expresada por la Asociación de Vecinos de Os Rosales ante la posibilidad de que parte de la edificabilidad prevista en Labañou pudiera trasladarse a este barrio coruñés. La formación considera que esta inquietud vecinal debe ser tenida en cuenta en el proceso de definición del futuro desarrollo urbanístico de la zona.

En este sentido, la organización valora positivamente que el Ayuntamiento haya descartado públicamente esta alternativa durante el pleno municipal celebrado en junio de 2026, dentro de las propuestas que estudia para abordar el futuro del ámbito de Labañou.

No obstante, desde Novo Sendeiro consideran que es necesario dar un paso más y trasladar esa postura de manera oficial a los residentes del barrio. "Creemos necesario que el Ayuntamiento comunique esta posición de forma directa y formal a los vecinos de Los Rosales para aportarles tranquilidad y seguridad", señalan desde la formación.

La entidad recuerda además que ya trasladó esta postura durante una asamblea vecinal celebrada en Os Rosales, donde defendió la importancia de fomentar el diálogo y la participación ciudadana en torno a uno de los proyectos urbanísticos con mayor relevancia para el futuro de A Coruña.

Desde Novo Sendeiro aseguran que seguirán trabajando para favorecer acuerdos que permitan compatibilizar el desarrollo de la ciudad, la creación de vivienda y el respeto a las preocupaciones de los vecinos y colectivos afectados por la transformación del entorno de Labañou.

Asimismo, la formación se ofrece como espacio de encuentro entre las distintas partes implicadas. "Seguiremos trabajando para acercar posiciones y facilitar espacios de entendimiento que permitan avanzar hacia soluciones consensuadas", destacan.