Así es el dispositivo de San Juan en A Coruña: 1.000 efectivos y vigilancia con IA

El Ayuntamiento de A Coruña ha presentado este martes el dispositivo especial de San Juan, una de las noches con mayor afluencia del año en la ciudad, en la que se espera la presencia de más de 150.000 personas entre playas y barrios.

La alcaldesa, Inés Rey, ha detallado un operativo que movilizará alrededor de 1.000 efectivos entre cuerpos de seguridad, emergencias y servicios municipales para garantizar el desarrollo de la noche con normalidad.

La regidora ha subrayado que se trata de un dispositivo "histórico" por su dimensión y por la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, en una celebración declarada de Interés Turístico Internacional que concentra a miles de personas en distintos puntos de la ciudad, especialmente en los arenales y el paseo marítimo.

Un puesto de mando con cámaras, control térmico e inteligencia artificial

El dispositivo contará con un puesto de mando avanzado desde el que se coordinarán todos los servicios implicados. Según ha explicado Inés Rey, se desplegarán 13 cámaras en los arenales, que permitirán un seguimiento en tiempo real de las zonas de mayor concentración de público.

Además, se incorporarán sistemas de control térmico para detectar accesos al mar a partir de las 22:00 horas, momento en el que estará prohibido el baño por motivos de seguridad. A ello se suman herramientas de inteligencia artificial orientadas a la localización de personas desaparecidas, especialmente menores, así como a la gestión de incidencias durante la noche.

El operativo contará también con la participación de Policía Nacional, Policía Local, bomberos y servicios de emergencias, todos coordinados desde el puesto de mando.

Refuerzo de limpieza y campaña de concienciación ciudadana

Uno de los ejes del dispositivo será el refuerzo del servicio de limpieza, que este año se presenta como el mayor desplegado hasta la fecha durante la celebración de San Xoán. El Ayuntamiento ha habilitado 25 puntos de reciclaje en el paseo marítimo y ha reforzado la presencia de dispositivos en zonas de gran afluencia.

Además, se han establecido puntos específicos en barrios como Barrio de Las Flores, Ciudad Vieja, calle San Juan, zona de A Pescadería, plaza de Vigo o María Pita, entre otros, donde se prevé una alta concentración de asistentes.

El Consistorio ha puesto en marcha también una campaña de concienciación ambiental dirigida a todos los públicos, con especial incidencia en la población joven a través de redes sociales. En esta iniciativa han participado creadores de contenido e influencers con el objetivo de fomentar comportamientos responsables y el cuidado de las playas durante y después de la celebración.

“Queremos una ciudad festiva, pero también respetuosa con el entorno y con los demás”, ha señalado la alcaldesa durante la presentación.

Puntos violeta y prevención frente a las violencias machistas

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Nereida Canosa, ha detallado el dispositivo específico de atención y prevención frente a las violencias machistas durante la noche de San Juan.

El operativo incluirá un punto violeta fijo en la zona del centro San José, frente a la sede de Hacienda, que contará con una gran carpa dividida en dos espacios: uno abierto para información y sensibilización, y otro cerrado para atención especializada.

Además, se desplegarán tres equipos itinerantes formados por dos profesionales cada uno, que recorrerán el paseo marítimo entre las 21:00 y las 05:00 horas. Estos equipos estarán compuestos por personal especializado en atención psicológica y prevención de violencias machistas.

La concejala ha destacado también la distribución de 2.000 pulseras de detección preventiva de sustancias, una medida que se incorpora por primera vez en la ciudad. Estos dispositivos permiten detectar posibles sustancias en bebidas mediante sensores reactivos, sin que se trate de una prueba toxicológica.

Según ha explicado, el funcionamiento es sencillo: se aplica una pequeña gota de bebida sobre el sensor y, en caso de detectar sustancias como GHB, MDMA, ketamina u otros compuestos, el indicador cambia de color. En ese caso, se recomienda no consumir la bebida y acudir a los puntos violeta o a los servicios de emergencia si fuera necesario.

"Queremos una noche respetuosa, segura y libre de violencias machistas", ha subrayado Nereida Canosa, que ha insistido en la coordinación permanente con los equipos de emergencia para actuar ante cualquier incidencia.

Un operativo global para una noche multitudinaria

Con todo ello, el Ayuntamiento de A Coruña da por activado un dispositivo global que combina seguridad, tecnología, prevención y limpieza para una de las noches más multitudinarias del año.

El objetivo, según ha señalado el Gobierno local, es garantizar que el San Juan se desarrolle con normalidad, reduciendo riesgos y reforzando la convivencia en todos los puntos de la ciudad.