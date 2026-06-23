La basura se adelanta a la noche de San Juan en las playas de A Coruña: "Para algo hay contenedores"

Doce horas antes de la gran noche de San Juan, las imágenes que deja la playa de Orzán son desoladoras. Pese a la insistencia de las autoridades, las campañas de concienciación y los llamamientos del Concello para mantener limpios los arenales, parte de la playa ha amanecido cubierta de basura.

Algunos de los grupos de jóvenes que acamparon durante la noche han dejado a su alrededor un rastro de residuos que dista mucho de la imagen que se esperaba para esta celebración. Muchos ven en estas escenas una pequeña muestra de lo que podrían encontrarse los servicios de limpieza a primera hora de la mañana del 24 de junio.

Botellas vacías, bolsas de patatas y, en general, restos de las cenas y desayunos de los cientos de jóvenes que hicieron guardia en sus parcelas. Son los mismos que madrugaron a las seis de la mañana de este lunes para hacerse con un hueco en la playa y que ya acumulan más de 24 horas en el arenal.

A eso de las 11 horas de la mañana, personal de limpieza del Concello se hizo cargo de la basura que había quedado en el Orzán. "La juventud en sus tumbonas y la gente de limpieza recogiendo su basura", aseguraban a este medio operarios del servicio.

Eso sí, la situación no se repite en todas las parcelas. Son muchos los jóvenes que critican el comportamiento "incívico" de algunos de sus vecinos. "Para algo hay contenedores. Hay que tener cabeza", aseguró a Quincemil un grupo de chavales que recogió todos sus residuos al despertarse tras pasar la noche en la playa.

En otra parcela cercana, un grupo tenía toda la basura recogida y almacenada en bolsas listas para ser depositadas en los contenedores. "Hay que recoger", recordaban al resto de compañeros de la zona.

Dispositivo de limpieza

Las imágenes llegan apenas un día después de que la alcaldesa anunciase el mayor despliegue de limpieza de la historia de San Juan en la ciudad. Entre las principales novedades figura la instalación de 25 puntos de recogida de residuos en los arenales coruñeses.

Basura en la playa de Orzán en la víspera de San Juan Cedida

De ellos, 21 estarán ubicados en las playas de Riazor, Orzán y Matadero. Otros dos se situarán en San Amaro y uno más en Oza. A esta red se sumarán ocho puntos de refuerzo repartidos por distintos barrios para la recogida de residuos especiales.

Espacio para depositar la basura no falta. Basta con guardarla en bolsas y recorrer unos metros hasta alguno de los contenedores habilitados. Además, este año el Concello premiará el reciclaje con sorteos de entradas para el Aquapark de Cerceda y para los partidos del Básquet Coruña entre quienes participen en la recogida selectiva de residuos.