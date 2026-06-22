El histórico Grietax de A Coruña disponible para venta o alquiler tras el aval judicial a su cierre

El Grietax, el mítico pub de la calle Socorro de A Coruña, busca nuevo destino. El local, cerrado desde hace años por orden del Concello, luce desde hace semanas un cartel de "Disponible" en su fachada.

Aunque no existe ningún anuncio público de venta, alquiler o traspaso, el propietario ha confirmado a este medio que el establecimiento está abierto a distintas opciones. "Está a la venta o alquiler, para lo que propongan", señala.

La salida al mercado del local se produce después de que el pasado mes de marzo el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimase el recurso de apelación presentado por Grietax Pub S.L. contra la sentencia dictada en diciembre de 2025 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña, avalando así la legalidad del cierre decretado por el Concello.

La resolución judicial respalda la actuación del área de Urbanismo, que ya había ordenado el cese cautelar de la actividad en diciembre de 2022. Además, el TSXG impuso a la empresa el pago de 1.000 euros en costas procesales.

Con la actividad paralizada y el litigio prácticamente resuelto, el mítico local que durante décadas fue protagonista de numerosas noches de fiesta en A Coruña busca ahora una nueva etapa.