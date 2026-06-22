A Coruña ultima la falla de San Juan 2026, que ya muestra su imagen casi definitiva

La tradicional falla de San Juan ya muestra prácticamente su aspecto definitivo en la playa de Riazor. Tras varios días de trabajo en el arenal, los artesanos ultiman este lunes los detalles de una estructura que volverá a convertirse en una de las grandes protagonistas de la noche más mágica del año en A Coruña.

Desde el pasado viernes, el equipo del estudio Romero Arte trabaja en el montaje de la falla para que todo esté listo de cara a la Noite Meiga. La falla de este año tendrá como eje central el eclipse solar que podrá contemplarse en A Coruña el próximo 12 de agosto, uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los últimos años. Junto a él aparecen otros símbolos reconocibles de la ciudad, como la Torre de Hércules, las galerías de la Marina o el Millennium.

La estructura también reserva un espacio para el deporte coruñés. La creación incluye un guiño a los equipos de la ciudad que han firmado una temporada especialmente destacada, convirtiendo la falla en un homenaje a algunos de los grandes éxitos deportivos de los últimos meses.

Detrás del diseño vuelve a estar el estudio Romero Arte, encargado desde hace años de dar forma a una de las imágenes más icónicas de la celebración. Su trabajo comienza meses antes de San Juan con la elaboración de los primeros bocetos y culmina estos días sobre la arena de Riazor, donde la obra toma forma ante la mirada de curiosos y paseantes.

La quema de la falla tendrá lugar en la medianoche del 23 de junio. Este año serán representantes del Club Voleibol Ciudad de A Coruña, Maristas, Victoria, Marineda Hockey, Deportivo, Básquet Coruña y Liceo quienes participen en el encendido junto a la alcaldesa, Inés Rey, en reconocimiento a los logros conseguidos por estas entidades durante la temporada.

Como cada año, miles de personas seguirán desde la playa el momento en el que la estructura quede envuelta en llamas, uno de los instantes más esperados de una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.