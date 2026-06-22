A Coruña desplegará el mayor operativo de limpieza y concienciación de la historia para San Juan

A Coruña contará este año con el mayor dispositivo de limpieza y concienciación ambiental desplegado hasta la fecha con motivo de la celebración de San Juan. El Concello ha diseñado un operativo especial que busca reducir la generación de residuos y fomentar el reciclaje durante una de las noches más multitudinarias del año, reforzando tanto los medios materiales como las acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía.

La alcaldesa, Inés Rey, presentó este lunes la campaña acompañada por la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira; representantes de la Xunta, Ecoembes, Ecovidrio, Cruz Roja y de las empresas concesionarias encargadas de la limpieza y la recogida de residuos urbanos.

Durante su intervención, la regidora destacó que se trata del "San Juan con más medios que nunca", gracias a un dispositivo que incrementa el número de contenedores, puntos de reciclaje, elementos de señalización y personal informador repartido por las playas y distintos puntos de la ciudad.

Entre las principales novedades figura la instalación de 25 puntos de recogida de residuos en los arenales de la ciudad. De ellos, 21 estarán situados en las playas de Riazor, Orzán y Matadero, mientras que otros dos se ubicarán en San Amaro y uno más en Oza. A esta red se sumarán ocho puntos de refuerzo en diferentes barrios destinados a la recogida de residuos especiales.

El Concello también desplegará monitores ambientales que recorrerán tanto las playas como otras zonas de celebración para informar a los asistentes y facilitar el reciclaje durante toda la noche. Esta labor estará respaldada por una campaña específica en redes sociales desarrollada junto a los creadores de contenido Champi Muros y Blondie Muser, con especial atención al público joven.

Entradas al Aquapark y abonos del Básquet Coruña por reciclar

La campaña incorpora además incentivos para fomentar la participación ciudadana. En colaboración con Ecovidrio se repartirán 3.000 entradas para el Aquapark de Cerceda entre las personas que depositen correctamente los envases de vidrio en los puntos habilitados.

Por su parte, Ecoembes sorteará diez abonos del Básquet Coruña entre quienes reciclen adecuadamente envases ligeros durante la celebración.

El objetivo es premiar los comportamientos responsables y concienciar sobre la importancia de mantener limpios los espacios públicos durante una fiesta que cada año reúne a decenas de miles de personas en las playas coruñesas.

120 toneladas de madera y un centenar de aseos

En lo referente a la organización de la noche de San Juan, el Ayuntamiento distribuirá un total de 120 toneladas de madera a través de 14 puntos de reparto controlados con el fin de garantizar un suministro ordenado y seguro.

Además, se instalarán cerca de un centenar de aseos portátiles en las playas, a los que se sumarán los baños fijos de Riazor, que permanecerán abiertos durante toda la noche.

A falta de un día para la celebración, el Concello había registrado ya 517 solicitudes para la realización de hogueras.

La alcaldesa también puso en valor el trabajo de prevención y coordinación realizado por los servicios municipales, especialmente por parte de la Policía Local y del Servicio de Extinción de Incendios.

Todas las parcelas de la prueba piloto de Riazor, adjudicadas

Otra de las iniciativas impulsadas este año es la prueba piloto puesta en marcha en la playa de Riazor. Una vez finalizado el plazo de inscripción, las 55 parcelas habilitadas han sido asignadas a distintas asociaciones y entidades de la ciudad.

Entre las organizaciones participantes figuran ASPRONAGA, África Universal o la Asociación Comercial y de Hostelería Cidade Escolar, Labañou y Riazor, que dispondrán de espacios delimitados y accesibles para celebrar la noche de San Juan.

La medida busca contribuir a una mejor conservación de los arenales, ya que las entidades adjudicatarias deberán responsabilizarse de la limpieza de sus respectivos espacios una vez finalizada la celebración.

Limpieza desde las seis de la mañana

Como es habitual, el operativo intensivo de limpieza comenzará a trabajar desde las 6:00 horas del 24 de junio con el objetivo de recuperar la normalidad en las playas y en los espacios públicos en el menor tiempo posible.

Inés Rey aprovechó la presentación para agradecer el trabajo de los equipos de limpieza y de las entidades colaboradoras, al tiempo que hizo un llamamiento a la corresponsabilidad ciudadana.

"El Concello pone los medios y la organización, pero un San Juan limpio depende de la implicación de todas y todos", señaló la alcaldesa