A Coruña afronta un lunes con nubes, claros y riesgo de tormentas aisladas

A Coruña comienza este lunes 22 de junio con tiempo variable y la posibilidad de que se registren algunas tormentas aisladas durante las primeras horas del día. Según las previsiones meteorológicas, la jornada estará marcada por la alternancia de nubes y claros, aunque la situación tenderá a estabilizarse con el paso de las horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de mínima y los 25 de máxima, valores similares a los registrados durante los últimos días en la ciudad. La mañana arrancará con abundante nubosidad y riesgo de precipitaciones débiles, mientras que a partir del mediodía se espera una mejora progresiva del tiempo, con la aparición de claros y mayor presencia del sol.

La probabilidad de lluvia se sitúa en torno al 40%, con una precipitación acumulada prevista de apenas 0,7 litros por metro cuadrado, por lo que, de producirse, las lluvias serían en principio poco importantes.

Tras un inicio de jornada más inestable, todo apunta a que la tarde permitirá disfrutar de un ambiente más agradable en las calles y playas de la ciudad, con intervalos nubosos y temperaturas suaves para despedir el día.