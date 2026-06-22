El incendio de un coche en la autopista provoca un fuego forestal en Arteixo (A Coruña)

Un incendio forestal declarado este mediodía en la parroquia de Loureda, en Arteixo (A Coruña), tras arder un vehículo en la autopista AG-55, permanece activo, según ha informado la Consellería do Medio Rural. Por el momento, se desconoce la superficie afectada.

El fuego se inició a las 14:16 horas en Loureda. Para su extinción Medio Rural ha movilizado hasta el momento tres agentes, cuatro brigadas, cuatro motobombas y un helicóptero.

En las labores de extinción también participa Protección Civil de Arteixo. Los trabajos se centran en los márgenes de la AG-55, a la altura del kilómetro 11, donde las llamas se propagaron al monte próximo después de que un coche se incendiase en la autopista.