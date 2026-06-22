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El incendio de un coche en la autopista provoca un fuego forestal en Arteixo (A Coruña)
Las llamas se propagaron desde un vehículo que ardió en la AG-55 al monte próximo, donde trabajan medios terrestres y aéreos para su extinción
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Un incendio forestal declarado este mediodía en la parroquia de Loureda, en Arteixo (A Coruña), tras arder un vehículo en la autopista AG-55, permanece activo, según ha informado la Consellería do Medio Rural. Por el momento, se desconoce la superficie afectada.
El fuego se inició a las 14:16 horas en Loureda. Para su extinción Medio Rural ha movilizado hasta el momento tres agentes, cuatro brigadas, cuatro motobombas y un helicóptero.
En las labores de extinción también participa Protección Civil de Arteixo. Los trabajos se centran en los márgenes de la AG-55, a la altura del kilómetro 11, donde las llamas se propagaron al monte próximo después de que un coche se incendiase en la autopista.