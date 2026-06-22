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Así se celebrará San Juan en Oleiros (A Coruña): leña gratuita en las playas y normas para las hogueras
Los arenales deberán ser desalojados a las 4:00 horas de la mañana para permitir las labores de limpieza
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Oleiros se prepara para una gran noche de San Juan en todas las localidades del municipio, que tendrá su epicentro en Bastiagueiro, con una gran falla de Trump y Netanyahu en el centro de la playa. El plazo para solicitar autorización para realizar hogueras en las zonas permitidas finaliza a las 23:59 horas (en la sede electrónica).
Para evitar la contaminación de la playa, se pondrá leña a disposición de los vecinos de forma gratuita a partir de las 20:00 horas en las playas de Bastiagueiro —accesos—, Santa Cristina —caseta de socorrismo—, Santa Cruz —plaza del Castillo— y Mera —zona del muelle—.
La Policía Local, la Guardia Civil y el Servicio Municipal de Emergencias y Protección Civil realizarán un importante despliegue para impedir la quema de elementos como palés, sofás y cualquier tipo de objeto que pueda contener clavos. También estará prohibida la introducción de botellas de cristal o cualquier elemento que contenga vidrio.
Falla de Bastiagueiro
A medianoche se encenderá la gran falla de la playa de Bastiagueiro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, arderán por poner, según señala el Concello, en riesgo extremo a la humanidad, por cometer un genocidio en Gaza, asesinar a miles de personas en todo el mundo, violar constantemente el derecho internacional e intentar acabar con la democracia en el mundo.
"Mañana despegará un misil que transportará a los terroristas y asesinos Trump y Netanyahu hacia el infinito. Antes del despegue se prevén varias declaraciones de Trump que se podrán escuchar en toda la playa; y también habrá conjuros para que no sufran mucho", comentó el alcalde Ángel García Seoane.
Para poder realizar las correspondientes tareas de limpieza, las playas deberán estar desalojadas a las 4:00 h de la madrugada. Al día siguiente, todos los arenales estarán accesibles con normalidad excepto Bastiagueiro, que estará disponible a partir de las 12:00 horas, aproximadamente.
Para evitar daños personales y materiales, el Concello recuerda la importancia de cumplir las normas establecidas:
- Las personas solicitantes atenderán las indicaciones y requerimientos de la Policía Local, la Guardia Civil y el Servicio de Emergencias y Protección Civil.
- Las personas solicitantes deberán cuidar el entorno de la hoguera.
- El desarrollo de las hogueras deberá ajustarse al permiso concedido.
- El volumen máximo de las hogueras en zonas urbanas no excederá los 5 metros de perímetro ni un metro de altura. En zonas rurales, el volumen de la hoguera no excederá los 3 metros de perímetro ni los 3 metros de altura.
- Se pondrá especial cuidado en no situarlas debajo de tendidos eléctricos, telefónicos u otros.
- No se podrán quemar plásticos, gomas ni cualquier otra sustancia que al arder desprenda humo tóxico.
- En caso de que una hoguera se haga sobre terrenos de uso público, nunca podrá hacerse directamente sobre zonas pavimentadas ni ajardinadas.
- Al finalizar la hoguera y antes de abandonar el lugar, las personas responsables se encargarán de que quede completamente apagada. Será obligatorio limpiar el espacio de la hoguera al terminar la actividad, dejando el lugar en su estado previo.
- En los espacios públicos, y especialmente en las playas, las hogueras se colocarán en línea, alejadas del mobiliario y, en ningún caso, se podrán quemar tablas con puntas ni elementos que pudiesen causar daños a las personas usuarias de las playas. Tampoco se permitirá acceder a ellas con ningún tipo de mobiliario (sillas, sofás, etc.), ni con vidrio o cristales.
- En las playas, las hogueras no se podrán instalar antes de las 20:00 horas y finalizarán, como muy tarde, a las 4:00 horas.
- En todos los lugares públicos autorizados, la actividad cesará a las 4:00 horas.