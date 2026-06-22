Oleiros se prepara para una gran noche de San Juan en todas las localidades del municipio, que tendrá su epicentro en Bastiagueiro, con una gran falla de Trump y Netanyahu en el centro de la playa. El plazo para solicitar autorización para realizar hogueras en las zonas permitidas finaliza a las 23:59 horas (en la sede electrónica).

Para evitar la contaminación de la playa, se pondrá leña a disposición de los vecinos de forma gratuita a partir de las 20:00 horas en las playas de Bastiagueiro —accesos—, Santa Cristina —caseta de socorrismo—, Santa Cruz —plaza del Castillo— y Mera —zona del muelle—.

La Policía Local, la Guardia Civil y el Servicio Municipal de Emergencias y Protección Civil realizarán un importante despliegue para impedir la quema de elementos como palés, sofás y cualquier tipo de objeto que pueda contener clavos. También estará prohibida la introducción de botellas de cristal o cualquier elemento que contenga vidrio.

Falla de Bastiagueiro

A medianoche se encenderá la gran falla de la playa de Bastiagueiro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, arderán por poner, según señala el Concello, en riesgo extremo a la humanidad, por cometer un genocidio en Gaza, asesinar a miles de personas en todo el mundo, violar constantemente el derecho internacional e intentar acabar con la democracia en el mundo.

"Mañana despegará un misil que transportará a los terroristas y asesinos Trump y Netanyahu hacia el infinito. Antes del despegue se prevén varias declaraciones de Trump que se podrán escuchar en toda la playa; y también habrá conjuros para que no sufran mucho", comentó el alcalde Ángel García Seoane.

Para poder realizar las correspondientes tareas de limpieza, las playas deberán estar desalojadas a las 4:00 h de la madrugada. Al día siguiente, todos los arenales estarán accesibles con normalidad excepto Bastiagueiro, que estará disponible a partir de las 12:00 horas, aproximadamente.

Para evitar daños personales y materiales, el Concello recuerda la importancia de cumplir las normas establecidas: