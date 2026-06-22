Un accidente entre dos turismos en la Ronda de Outeiro, A Coruña, moviliza a una ambulancia

Una colisión por alcance entre dos turismos se registró este lunes en la Ronda de Outeiro, a la altura del barrio de Los Mallos y en sentido hacia la avenida de Arteixo.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia para atender a los ocupantes de los vehículos implicados. Según las primeras informaciones, no se han producido heridos de gravedad.

Un menor que viajaba en uno de los coches se quejaba de molestias en la cabeza y está siendo atendido por los servicios sanitarios en el lugar del accidente.

Por el momento, se desconocen las causas del siniestro.