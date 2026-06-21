Los bomberos de A Coruña sofocan un incendio en San Pedro de Visma

Los bomberos de A Coruña sofocaron un incendio en San Pedro de Visma durante la noche del sábado.

El fuego se declaró sobre las 22:59 horas en una plataforma de madera a consecuencia del encendido de una hoguera, con riesgo de propagarse a unos bancos de madera situados en las inmediaciones.

Hasta el lugar se desplazó una dotación compuesta por un vehículo y cuatro bomberos. A su llegada, localizaron una plataforma de madera utilizada como pasarela que estaba ardiendo junto a varios elementos de mobiliario urbano.

Los efectivos procedieron rápidamente a la extinción del incendio mediante la aplicación de agua, evitando que las llamas se extendiesen a los bancos cercanos.