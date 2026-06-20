Un coche choca contra un autobús averiado en la AP-9 a la altura de Abegondo (A Coruña)

Un coche colisionó contra un autobús que se encontraba parado en Abegondo debido a una avería.

Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron a las 18:50 horas del pasado viernes. Según relató el alertante, un coche que colisionó contra un autobús que estaba parado debido a una avería en la AP-9, a la altura del kilómetro 29, en Folgoso, en sentido Santiago.

Aunque en un primer momento no se tenía constancia de personas heridas, posteriormente otro alertante comunicó al 112 Galicia que había una mujer que podría necesitar asistencia sanitaria.

El 112 Galicia informó de los hechos al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ordes, a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad y al personal de la AP-9.