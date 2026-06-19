El jurado del caso de Yoel Quispe en A Coruña considera culpables de asesinato y de colaboración a los dos acusados

Los tres acusados por la muerte de Yoel Quispe y sus abogados en la Audiencia Provincial de A Coruña. M. Dylan - Europa Press.

El jurado popular ha determinado que José Luis Franco es el culpable del asesinato de Yoel Quispe. En su veredicto, anunciado en la mañana de este viernes, el portavoz del jurado popular transmitió también que consideran probado que Yared Gestal fue colaborador de los hechos al haberle entregado la navaja a Franco.

El juicio comenzó el pasado 1 de junio, cerca de dos años y medio después del asesinato, que se produjo en la Nochebuena del 2023. Las sesiones, desarrolladas en la Audiencia Provincial, se extendieron a lo largo de dos semanas.

El principal acusado reconoció en su declaración el pasado 11 de junio haber sido el autor del apuñalamiento. Sin embargo, puntualizó que lo hizo en respuesta a un ataque de la víctima.

El jurado popular ha considerado que esto no sucedió así.

En el veredicto leído esta mañana consideraron probado por unanimidad que Franco es culpable de haber matado a Yoel con la navaja, al haberle agredido de manera imprevista y sin que la víctima pudiera defenderse.

Asimismo, y con una mayoría de 7 votos, considera que Gestal hizo entrega del arma siendo consciente del uso que le daría el acusado del asesinato y de la posibilidad de que esta causase la muerte de Yoel.

Otro de los jóvenes acusados inicialmente fue absuelto por falta de pruebas antes de la deliberación del jurado.

Puñalada directa al corazón

En base a los distintos testimonios que han pasado por la Audiencia Provincial en las pasadas semanas, así como un vídeo de los hechos y los informes médico-forenses y periciales, el jurado ha dictaminado la culpabilidad de ambos.

En un primer momento, Franco señaló como culpable a Axel Santana, algo que finalmente quedó desmontado y que el jurado considera que hizo para "desviar la atención".

El veredicto ha considerado probado que, en el momento de la pelea, que enfrentó a José Luis Franco y a Yoel Quispe, la víctima tenía una tasa de alcohol en sangre de 2,66 gramos por litro, lo que "disminuyó sus reflejos".

Asimismo, considera que ninguno de los dos acusados tenía sus capacidades cognitivas afectadas ni una capacidad intelectual límite. Es más, en el caso de Franco, desestiman que actuase bajo el efecto de drogas como él mismo declaró, ya que en el momento de su ingreso en prisión no presentaba un síndrome de abstinencia.

Volviendo a los hechos, también se ha considerado probado que la pelea se pausó cuando el acusado pidió el arma, haciendo innecesario que usara la navaja para defenderse de la víctima.

Franco, sabiendo que Gestal la portaba, le pidió a este el arma que le entregó junto a una chaqueta. El acusado se dirigió entonces de forma directa a Yoel Quispe, a quien le asestó una "puñalada directa al corazón que provocó su muerte".

La víctima no presentaba heridas defensivas pero sí muestras de violencia de la puñalada, como la fractura de dos costillas.

La Fiscalía solicitaba para el acusado del asesinato y para el cooperador un total de 20 años de cárcel y cinco de libertad vigilada. La acusación particular elevó las penas a 25 años.

La sentencia, que dictará el juez, no es firme.