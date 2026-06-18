Oleiros (A Coruña) denuncia con un autobús destartalado la falta de transporte con la Universidad

Bus de Oleiros que denuncia la falta de una línea que conecte el municipio con el campus de la Universidad Cedida

El Concello de Oleiros, en A Coruña, colocó este jueves un autobús destartalado en la parada de Santa Cristina para denunciar la negativa de la Xunta de Galicia a implantar un servicio de transporte público directo desde Perillo hasta la Universidad de A Coruña.

Según denuncia el propio Concello, esta política de bloqueo de la Xunta está obligando a más de 800 personas residentes en Oleiros —alumnado y profesorado— a utilizar el coche o a realizar un periplo en autobús hasta el centro de la ciudad, así como a otras tantas de municipios limítrofes que también se beneficiarían de la creación de esta línea, ya que todos los autobuses de Sada, Bergondo, Betanzos y parte de Cambre pasan por Perillo y se beneficiarían directamente de este servicio.

En el autobús pueden leerse mensajes como que el servicio "non arranca" porque, insisten, la Xunta de Galicia lleva dos años rechazando las continuas peticiones realizadas por parte del Concello de Oleiros. Una situación que además resulta discriminatoria para Oleiros, así como para Sada, parte de Cambre, Bergondo, Betanzos..., que ven cómo en Arteixo y Culleredo sí disponen de conexión directa con los campus universitarios.

El Concello de Oleiros reclama la creación de una línea entre Perillo y el campus universitario de A Coruña que funcione de forma circular en las franjas horarias de entrada y salida de las clases. Dado el volumen de personas que se beneficiarían de esta conexión, no se entiende la postura de la Xunta ante esta propuesta.

"La esperpéntica falta de conexión con la Universidad es una muestra más del deficiente servicio de transporte público que la Xunta de Galicia presta en la comarca de A Coruña y que se niega a mejorar, ignorando los problemas que sufren a diario miles de ciudadanos para desplazarse", indican desde el gobierno municipal.

Por último, desde el Concello sostienen que la Xunta "no quiere resolver el grave problema de movilidad existente en la comarca de A Coruña". En este sentido, defienden la creación de un Consorcio Metropolitano de Transporte, una propuesta que Oleiros viene reclamando desde hace años, así como la ejecución de infraestructuras pendientes en la red viaria, entre ellas la ampliación de Alfonso Molina, la reforma del puente de A Pasaxe, la Vía Ártabra, la Artabriña o el Vial 18.