Un camión de la basura averiado provoca problemas de tráfico desde primera hora en Alfonso Molina, A Coruña

Un camión de recogida de basura permanece averiado desde las 4:50 horas de este jueves en Alfonso Molina, a la altura del desvío hacia A Grela, provocando dificultades para la circulación en uno de los principales accesos a A Coruña.

El vehículo continúa inmovilizado en el lugar varias horas después del incidente. Hasta la zona se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, que permanece regulando la situación y a la espera de la llegada del servicio de asistencia.

Por el momento, los agentes aguardan a conocer si la avería puede solucionarse en el mismo punto o si será necesario retirar el camión mediante una grúa.

La incidencia afecta a una franja horaria de elevada intensidad circulatoria y ha generado retenciones puntuales mientras se trabaja para restablecer la normalidad.