A Coruña estrena los nuevos bancos de los Cantones en la zona del Obelisco

Desde este miércoles los coruñeses y coruñesas pueden disfrutar de los nuevos bancos en el Cantón Grande, concretamente en las proximidades del Obelisco. El pasado viernes se incorporó un banco circular situado frente a la Fundación Barrié y ahora se suman estas nuevas estructuras de madera.

Las obras de remodelación de los Cantones, en A Coruña, continúan avanzando tanto en el Cantón Grande como en el Cantón Pequeño y Entrejardines. En particular, en la zona del Obelisco, donde poco a poco empieza a dejarse ver su configuración final. Ayer los operarios trabajaron en la instalación de sus estructuras.

Los bancos combinan una estructura de hormigón y madera. Se trata de unos elementos similares a los que se pueden ver desde hace semanas en la nueva parada de autobuses del teatro Colón.

Estos nuevos elementos de mobiliario urbano darán servicio a la ciudadanía y se suman al banco circular con acabado en piedra e integrado con una jardinera instalado el pasado viernes.

Avance de las obras en plaza de Mina

Hace más de una semana, las obras de los Cantones iniciaron una nueva fase de trabajos que se centra en la transformación integral de la plaza de Mina. Los cambios empezarán a apreciarse en las próximas semanas a medida que avancen las obras. La actuación prevé conectar la calle Compostela con el Cantón Pequeño mediante un recorrido peatonal más seguro y accesible.

La calzada entre Sánchez Bregua y la plaza de Mina se adaptará en el acceso y salida del Cantón Pequeño para delimitar un carril por sentido para la circulación del tráfico rodado, al igual que en el conjunto de los Cantones.

También se dará continuidad al nuevo tramo de carril bici bidireccional en la zona de los Jardines de Méndez Núñez que se está construyendo a lo largo de los Cantones y que sustituirá al recorrido anterior.