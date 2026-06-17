Arteixo (A Coruña) adjudica el control analítico del agua del municipio

El Concello de Arteixo, en A Coruña, acaba de adjudicar el contrato del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento al laboratorio de Espina & Delfín. La empresa gallega se encargará del control analítico de las aguas gestionadas por Servizos Urbanos Municipais de Arteixo (SUMARTE).

El contrato incluye la toma demuestras y el análisis de la calidad del agua de consumo humano, así como el seguimiento de las fuentes públicas, de las captaciones en el embalse de Rexedoiro y de la calidad del agua fluvial en los ríos Sisalde y Bolaños.

El servicio se prestará desde el laboratorio de Espina & Delfín en Santiago de Compostela, acreditado por ENAC conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 y especializado en el análisis de aguas de abastecimiento, saneamiento, medio natural e instalaciones públicas e industriales.

El laboratorio de Espina & Delfín combina su implantación en los contratos municipales de agua que el grupo gestiona en cerca de 50 ayuntamientos con una cartera de clientes externos cada vez más relevante. Entre ellos se encuentran organismos como AENA, la Diputación de Segovia o Tragsa, y empresas especializadas como Hidrogestión, que confía en el laboratorio para el análisis del agua en el Aeropuerto de El Prat de Barcelona. A estos se suman ayuntamientos de Galicia, Asturias y Castilla y León, así como depuradoras industriales de referencia operadas por la propia compañía, entre las que figuran las de Congalsa, Clun, Galfor e Inleit.

A esa trayectoria se han sumado en 2026 nuevas incorporaciones relevantes, entre ellas el propio Concello de Arteixo, el Ayuntamiento de Pravia (Asturias), el Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba) y el Cabildo Insular de La Palma, en Canarias, una evolución que confirma la creciente proyección del laboratorio tanto en Galicia como fuera de la comunidad.

Según señalan desde el propio laboratorio, la expansión del laboratorio coincide, además, con un momento decisivo para el sector. El Real Decreto 3/2023 ha endurecido de forma significativa las exigencias sobre el control del agua de consumo humano, al incorporar nuevos parámetros y elevar el nivel técnico requerido para su análisis. A ello se suma que, desde el 1 de enero de 2028, los laboratorios deberán tener acreditación conforme a la UNE-EN ISO/IEC 17025 la totalidad de los métodos aplicables.