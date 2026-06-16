Dos vecinas de A Coruña detenidas como presuntas autoras de un delito de estafa

El equipo @Milladoiro de la Guardia Civil ha detenido a dos mujeres de A Coruña como presuntas autoras de un delito de estafa.

Los hechos sucedieron a raíz de la denuncia interpuesta en el mes de mayo por la víctima en las dependencias oficiales de la Guardia Civil en Boiro.

En ella comunicaba que, tras una noche de ocio en la ciudad herculina, contactó con una chica a través de un anuncio en internet, acordando reunirse en un hostal de esa localidad.

Una vez en el lugar la mujer le ofreció una sustancia a la víctima, a los pocos minutos de ingerirla, empezó a sentir cómo se le alteraba la consciencia, transcurridas unas horas, se personó en la habitación otra mujer avisada por la chica con la que estaba, aprovechando el estado de semiinconsciencia de la víctima para apoderarse de su dispositivo móvil, accediendo desde el mismo a la aplicación de su banca electrónica, realizando diversas operaciones por un importe total de 2.910 euros.

La Guardia Civil inició una investigación en aras de constatar la veracidad de los hechos e identificar a las presuntas autoras en su caso.

En el transcurso de la misma, los efectivos del Equipo @Milladoiro realizaron las gestiones pertinentes de análisis y comprobación de la información recabada, logrando la identificación de las presuntas responsables del ilícito.

Una vez conocida la identidad, la Guardia Civil procedió a la investigación de las 2 mujeres como presuntas autoras de un delito de estafa.