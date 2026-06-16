Retenciones de tráfico en el centro de A Coruña por la protesta del metal en el Obelisco

La concentración del sector del metal que se celebra este martes en el centro de A Coruña está provocando importantes alteraciones en el tráfico de la ciudad.

Según informa la sala de pantallas de la Policía Local, desde alrededor de las 09:30 horas —momento en el que los manifestantes ocuparon un carril en la zona del Obelisco— se ha cortado el tráfico desde plaza de Mina hacia el Cantón Grande, impidiendo que los autobuses que realizan su recorrido por la zona y los demás vehículos puedan pasar.

Por ello, la Policía Local ha habilitado y se encuentra desviando el tráfico por Juana de Vega, lo que está provocando que circulen lentamente por los accesos al centro desde las avenidas de Alfonso Molina y Linares Rivas.

La zona del Obelisco se encuentra con una gran presencia de agentes de la Policía Local y de la Nacional, debido tanto a la presencia de los manifestantes como por la celebración del foro Foro Económico Español “La Galicia que viene”, impulsado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia en el Espacio de Afundación.