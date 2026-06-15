Un incendio en Os Mallos, en A Coruña, moviliza a los bomberos

Los bomberos de A Coruña han acudido esta mañana al barrio de Os Mallos, donde se recibió un aviso por un incendio en una vivienda algo antes de las 10:30 horas.

La alerta llegó primero a Urxencias Sanitarias, en la que se avisaba de que salía humo de uno de los edificios ubicados en esta calle de Os Mallos. Desde el centro del 112 confirman que se dio aviso a los bomberos de la ciudad y hasta el lugar también se desplazó preventivamente una ambulancia.

El origen del humo estaba en un cazo que quedó olvidado al fuego. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales.