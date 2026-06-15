Un incendio en un garaje de Sada (A Coruña) deja a una persona afectada por inhalación de humo

Un incendio declarado este lunes en un garaje de Sada (A Coruña) ha provocado que una persona resultase afectada por la inhalación de humo, según han informado fuentes del 112 Galicia.

El fuego se originó en un garaje situado en el número 44 del callejón de la Laguna. Fue un particular quien alertó a los servicios de emergencia al observar una gran cantidad de humo saliendo del interior del inmueble, donde se encontraba al menos un vehículo.

Durante la llamada al 112, el alertante indicó además que una persona que se encontraba dentro del garaje estaba pidiendo ayuda, por lo que se movilizó una ambulancia para atenderla.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Betanzos, Policía Local y Protección Civil de Sada. También fueron avisados los Bomberos de Arteixo para colaborar en el operativo si fuese necesario.

Por el momento se desconoce el alcance de los daños ocasionados por el incendio y si el vehículo que se encontraba en el interior del garaje ha resultado afectado por las llamas, ya que los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona. Las circunstancias en las que se originó el fuego están siendo investigadas.