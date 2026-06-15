Un centenar de mayores recorren el paseo marítimo de A Coruña para reivindicar el buen trato en la vejez

Más de un centenar de mayores participaron este lunes en una caminata por el paseo marítimo de A Coruña para reivindicar el buen trato hacia este colectivo y visibilizar una problemática que sigue siendo una de las más invisibilizadas de la sociedad: el abuso y maltrato en la vejez.

La actividad, organizada por Cruz Roja con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, reunió a personas mayores de 65 años que recorrieron el trayecto entre la fuente de Los Surfistas y la coraza de Riazor acompañadas por personal técnico y voluntariado de la organización.

Vestidos con camisetas rojas, los participantes completaron el recorrido a su ritmo. Algunos lo hicieron caminando, apoyados en bastones o andadores, mientras que otros participaron en silla de ruedas, en una marcha abierta a todas las capacidades y condiciones físicas.

La iniciativa forma parte de las actividades desarrolladas en el marco del convenio entre Cruz Roja y la Fundación San Rafael para promover el buen trato hacia las personas mayores y fomentar el respeto a sus derechos.

Desde la organización recuerdan que el maltrato a las personas mayores suele producirse en entornos familiares o de cuidados, donde existen relaciones de dependencia emocional y funcional que dificultan tanto su detección como su denuncia. Por ello, jornadas como esta buscan sensibilizar a la población sobre la importancia de respetar las decisiones, la autonomía y la experiencia de las personas mayores.

La caminata recorrió uno de los espacios más transitados de la ciudad y permitió trasladar este mensaje de concienciación a vecinos y visitantes que paseaban por el litoral coruñés durante la tarde.