El BNG pide en A Coruña aclarar la situación económica del Concello: "Algúns datos non nos cuadran"

El BNG de A Coruña pide al Gobierno municipal que le facilite informes de los órganos asesores del Pleno —Intervención, Oficina Presupuestaria y Tesorería— para comprobar si puede darse por resuelta la "seria" situación económica del Concello.

Así lo anunció este lunes por la mañana en rueda de prensa la portavoz del BNG y candidata nacionalista a la Alcaldía, Avia Veira.

Según señalan, en estos momentos existe un informe de la Dirección de Área de la Concejalía de Economía que determina que no sería necesario elaborar un Plan Económico y Financiero en el Concello pese a existir un agujero en las cuentas de 2025 (un desfase de 12 millones de euros entre los ingresos previstos y los gastos realizados, así como un déficit de algo más de 9 millones de euros en el remanente líquido de Tesorería).

En teoría, no sería necesario en aplicación de un decreto del Gobierno del Estado que exceptúa el ejercicio 2025 de la obligación de realizar un plan económico y financiero cuando se produce una liquidación negativa.

Pero la Dirección de Área no deja de ser un órgano político nombrado por el Gobierno Local, por lo que el BNG demanda que se pronuncien los órganos técnicos.

"Se a Intervención se pronuncia de acordo co informe da Dirección de Área de Economía, pois por nós todo perfecto e marabilloso. O BNG non quere que se fagan recortes nin en investimentos nin en servizos públicos nin en nada. Somos os primeiros en defender iso, mais tamén para falarmos con todo o rigor do mundo necesitamos esa información complementaria a maiores", precisó Veira.

La candidata nacionalista a la Alcaldía ve en el informe de la Dirección de Área de Economía "algunas cuestiones y datos" que "no nos cuadran y que nos hacen precisar información complementaria".

Ese informe hace una previsión de ingresos para el presupuesto de 2026 "que no nos encaja bien, como si fuésemos a tener muchísimos más ingresos". Es cierto que "habrá ingresos adicionales por el reciclaje de envases de Ecoembes y por el plan de inspección tributaria, pero no llegarían a los 12 millones de euros (los necesarios para cubrir el desfase negativo de 2025)", remarcó.

"Desde o BNG facemos unha oposición caracterizada polo rigor, o sentido común e a responsabilidade. Somos unha forza política seria e, para dar por resolta unha situación económica que non é precisamente menor, queremos ter canta máis información sexa posíbel. Isto é o que lle reclamamos ao Goberno Local. Agardamos que atenda esta demanda", sostuvo.

Plan municipal de residuos

Preguntada por la acusación de electoralismo lanzada por la alcaldesa contra el BNG por la posición adoptada por el grupo nacionalista en el debate del plan municipal de residuos, Veira fue muy clara: "A mudanza no noso voto tivo que ver con que, como acostuma facer, o Goberno Local non nos consultou asuntos como a licitación conxunta das concesións de limpeza e a recollida do lixo ou o feito de non se ter resolta aínda a cuestión do tratamento dos aceites domésticos. E tivo que ver con sermos coherentes co anuncio feito días atrás de que non apoiaríamos ningún asunto do Goberno Local en tanto non se resolver a situación económica do Concello".

Pero hay otro actor en el Pleno, el PP, que también modificó el sentido de su voto y que fue materialmente quien tumbó el plan municipal de residuos. "E dese actor esqueceuse na súa crítica á alcaldesa", censuró Veira.

En cuanto a la propuesta de constitución de un área de prestación conjunta del taxi a escala metropolitana, Veira criticó que la alcaldesa no esté dispuesta a reunirse con las entidades del sector. "O BNG desde logo si o fará. A mobilidade só se pode construír con diálogo", concluyó.