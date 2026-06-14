El ritmo consolidado de las piscinas de A Coruña y su área: de la "locura" a la "tranquilidad"

Una casa con piscina. El sueño de muchas familias con niños. Llega el verano y poder bañarse sin salir del hogar es un lujo. Construir una piscina o reformarla fue una "locura" hace seis años en la comarca de A Coruña, cuando el COVID encerró a la población y cambió hábitos. "En Galicia, en general".

Aquella fiebre "ya pasó", el mercado "se tranquilizó", aunque la demanda sigue haciendo largas las listas de espera en los negocios coruñeses que se dedican a la construcción, renovación y mantenimiento de piscinas. Hay trabajo en un sector en el que la falta de mano de obra obliga a formar y a hacer procesos de selección.

Multiocio Galicia, del grupo Desjoyaux, tiene establecimiento en Oleiros y más de 30 empleados sumando los de su local en Santiago. Tiene clientes en toda Galicia Su demanda actual es "ligeramente alcista", admite Raúl Pérez, con 35 años de experiencia en el sector.

En Construcciones Deportivas Sada, con ocho empleados, este verano "es agotador" y la agenda "va apurada", dice Silvia Arca, con la misma veteranía en el ramo.

Pero del año largo que un cliente tenía que esperar desde que contrataba una piscina para su finca hasta que se ejecutaba y ya podía bañarse en ella, ambos negocios han pasado a plazos de seis o siete meses. "El volumen de llamadas sigue siendo alto. Aunque programamos bien los encargos, siempre surgen inconvenientes", señala Arca.

En Construcciones Deportivas Sada hay desde mayo once obras de piscina en curso y siete pendientes de empezar, además de una decena de reformas. Los dos profesionales consultados cuentan que el modelo más demandado es el de "piscina pequeña y con más y mejor equipamiento" (climatización "para alargar la temporada de baños", persianas o elementos automáticos para cubrir el vaso, sistemas eléctricos de control de agua, limpiafondos...).

Una piscina con un cobertor para el invierno.

La reducción de tamaño se debe, explican, a que "también las parcelas de las viviendas unifamiliares son pequeñas" y se apuesta más por "un mejor aprovechamiento". "Hubo una época en la que se diseñaban piscinas en forma de riñón, ahora son de nuevo rectangulares, más puras, con el largo el doble que el ancho”, detalla Pérez.

Escasa mano de obra

Silvia Arca y Raúl Pérez trabajan en un sector "poco especializado desde siempre", aunque ellos son profesionales expertos. Multiocio Galicia lleva cuatro años aplicando un proceso continuo de selección de personal en el que ha visto pasar variados perfiles. "Se echa de menos que haya más candidatos", admite él.

"Aunque no se tengan conocimientos específicos sobre piscinas, hace falta plantilla con conocimientos técnicos en robótica o electrónica. La mayoría tienen poca formación. Es un proceso largo y caro, pero se aprende", describe Pérez.

Arca apunta que su sector "no solo necesita personal especializado, sino mano de obra general" con la que llevar a cabo las obras. Su pronóstico no es optimista: "Nadie quiere trabajar, esto empeorará". Su empresa, por ejemplo, ha centrado más su actividad en las obras en piscinas y dejado de lado otros segmentos a los que se dedicó anteriormente, como la obra pública o pistas de tenis, pádel y otras modalidades deportivas.