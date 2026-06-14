Ignacio Ramírez, uno de los primeros vecinos de Matogrande, en A Coruña: "Ahora es imposible aparcar"

Ignacio Ramírez fue uno de los primeros vecinos en mudarse a Matogrande el 15 de julio de 1994. Llegó a A Coruña hace 42 años, cuando vino a trabajar como profesor en el IES Ramón Otero Pedrayo. Antes de establecerse allí, vivió en A Gaiteira y en Oza. A sus 83 años, ya jubilado, disfruta mucho saliendo a caminar por su barrio y por zonas cercanas como Xuxán. "Soy de Chantada, en Lugo, y a pesar de llevar tanto tiempo viviendo aquí, me sigo considerando ciudadano de mi pueblo", confiesa a Quincemil.

Este vecino, que vive en la calle Enrique Mariñas, ha visto cómo el barrio ha ido evolucionando: desde cuando solamente tenía tres edificaciones hasta cómo fue ganando cada vez más servicios y comunicaciones, hasta la actualidad. "Se ha convertido en un barrio incómodo. Está muy saturado de coches y es prácticamente imposible aparcar", dice.

Ignacio explica que hace años Matogrande era una zona muy tranquila para vivir, ahora insiste en que tiene un gran problema de masificación. "Hace unos años era un barrio estupendo para vivir, ahora está muy lleno", dice.

A su juicio, la elevada densidad de población, sumada al movimiento diario que generan los negocios, las oficinas, el centro de salud y el colegio Liceo, provoca importantes problemas de tráfico. "El barrio es pequeño, tiene mucha población y el colegio, en las horas de entrada y salida, es un problemón para todo el mundo. Son bloqueos totales de los coches y los días que llueve es otro capítulo aparte", señala.

Para Ignacio, otro de los grandes problemas que presenta el barrio es la dejadez y la falta de mantenimiento. "Está muy sucio y apenas hay preocupación por la limpieza. Además, los pasos de peatones están muy mal situados en las curvas, los conductores no ven si estás cruzando", afirma.

En esta línea, el maestro insiste en una frase que utiliza siempre con sus alumnos: "Siempre me preocupé de crear ciudadanos. Yo daba matemáticas, pero a mis alumnos les decía, prefiero haceros buenos ciudadanos que aprendáis a hacer un cero. Porque los problemas de civismo son increíbles".

Por último, Ignacio destaca que otra de las asignaturas pendientes que identifica en Matogrande es la falta de comercios: "Debe de haber aproximadamente unas 40 cafeterías, restaurantes y hoteles. Más de 40 locales dedicados a la hostelería y apenas hay tiendas. Si quieres comprar unos zapatos no hay nada".