El crucero de exploración Douglas Mawson hace escala por primera vez en el puerto de A Coruña

El Douglas Mawson, un crucero de exploración especializado en viajes a algunos de los rincones más remotos del planeta, hizo escala este domingo por primera vez en el puerto de A Coruña.

El buque, de 104 metros de eslora, llegó a primera hora de la mañana al muelle de Trasatlánticos procedente de Gijón y compartió atraque con el Seven Seas Grandeur. A bordo viajaban 78 pasajeros y 98 tripulantes, una circunstancia poco habitual que refleja el carácter expedicionario de esta embarcación.

La llegada del buque estuvo marcada por el tradicional intercambio de metopas entre el capitán y representantes de las instituciones locales y portuarias, una ceremonia que se celebra cuando un barco realiza por primera vez escala en un puerto.

Un barco pensado para la exploración

El Douglas Mawson está especializado en viajes de exploración y suele operar en destinos como la Antártida, el Ártico o distintas regiones remotas de Oceanía. Su nombre rinde homenaje a Douglas Mawson, geólogo y explorador australiano de origen británico considerado una de las figuras más destacadas de la exploración antártica.

La embarcación destaca por ofrecer una experiencia muy diferente a la de los grandes cruceros turísticos. Buena parte de las actividades se desarrollan fuera del barco mediante expediciones en embarcaciones auxiliares tipo zodiac, que permiten a los viajeros acercarse a entornos naturales de difícil acceso.

Otra de sus particularidades es que los pasajeros pueden visitar el puente de mando, completamente digitalizado y equipado con tecnología de navegación electrónica.

Rumbo a Vigo

La escala en A Coruña forma parte de un itinerario internacional que comenzó en Asia y que ha llevado al buque a recorrer distintos puntos del hemisferio sur antes de llegar a Europa. Tras su estancia en el puerto coruñés, el Douglas Mawson continuará viaje con destino a Vigo.

La presencia de este tipo de embarcaciones refuerza el papel del puerto de A Coruña como escala para cruceros de pequeño tamaño y carácter especializado, un segmento que ha ganado protagonismo en los últimos años frente a los grandes buques turísticos tradicionales.